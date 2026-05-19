Rimini, incontro sull’uso del Fascicolo Sanitario Elettronico per i cittadini

L’Ausl Romagna promuove “Digitalizziamoci”: un appuntamento informativo per illustrare le funzionalità del FSE 2.0 e i servizi sanitari digitali disponibili online

Fascicolo Sanitario Elettronico: come funziona? Quali opportunità offre ai cittadini? E ancora, perché e come attivarlo? Per far conoscere e spiegare, in modo semplice e pratico, questa importante risorsa digitale che facilita l’accesso ai servizi sanitari, in linea con gli Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2026 che prevedono lo sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 (FSE 2.0), l'Ausl Romagna promuove a Rimini un incontro informativo dedicato ai cittadini dal titolo “Digitalizziamoci: la P.A. Digitale viene da te”.

L’appuntamento è giovedì 21 maggio, a partire dalle ore 14.30 nell’aula Modigliani della sede Ausl Colosseo (via Coriano 38, piano terra).

Operatori aziendali della Piattaforma Amministrativa si metteranno a disposizione dei cittadini per guidarli nell’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico e far conoscere loro le varie potenzialità e l’ampia gamma di servizi on line che questo importante strumento mette a disposizione, evitando di doversi recare agli sportelli: prenotazione di esami e/o visite, autocertificazione di esenzioni da reddito, cambio / revoca del Medico di Medicina Generale / Pediatra di libera scelta, stampa delle ricette prescritte dal medico e consultazione referti, con l’opportunità di avere sempre a disposizione la propria storia sanitaria a portata di click.