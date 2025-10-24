Rimini incoronata miglior area vitivinicola d’Italia dalla Guida dell’Espresso 2026

Un traguardo che corona il percorso avviato da 16 produttori locali, uniti sotto il marchio Rimini Doc

Nella suggestiva cornice del Teatro Arcimboldi di Milano sono state annunciate le nomination per la Guida dell’Espresso 2026, evento che ha riunito l’eccellenza della gastronomia italiana.

Durante la cerimonia, il celebre wine critic Luca Gardini ha premiato Sandro Santini, presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, consegnandogli il riconoscimento alla zona di Rimini come miglior area vitivinicola italiana 2026.

Un traguardo che corona il percorso avviato nel 2021 da 16 produttori locali, uniti sotto il marchio Rimini Doc per valorizzare il territorio e la sua varietà simbolo, la Rebola, vino bianco ottenuto da grechetto gentile, coltivato esclusivamente nel riminese.

“Abbiamo ribaltato il detto nessuno è profeta in patria – afferma Santini –. Oggi il vino riminese è parte integrante dell’offerta turistica della Riviera: un vero souvenir liquido che racchiude il sapore della vacanza.”

I risultati parlano da soli: negli ultimi due anni le bottiglie Rimini Doc sono cresciute del +28,6%, mentre la Rebola ha registrato un impressionante +75,9%.