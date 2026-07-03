Rimini, incubo per un uomo: ex moglie e suoceri finiscono sotto "Codice Rosso"

Perseguitato e aggredito in casa: scatta il divieto di avvicinamento per una 39enne e i suoi genitori

La Procura di Rimini ha disposto l'applicazione delle misure previste dal "codice rosso" nei confronti di una donna di 39 anni, di origine moldava, e dei suoi genitori, entrambi di 59 anni, indagati per presunte condotte persecutorie e violente ai danni dell'ex marito della donna.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani e condotte dai carabinieri, a partire dallo scorso mese di maggio l'uomo sarebbe stato vittima di una serie di comportamenti vessatori da parte dell'ex moglie. Tra gli episodi denunciati figurano il sistematico impedimento a vedere le due figlie di 10 anni e ripetute minacce di morte.

L'episodio ritenuto più grave dagli investigatori riguarda una presunta aggressione organizzata dalla donna. Stando alla ricostruzione accusatoria, l'ex moglie avrebbe attirato l'uomo in un'abitazione, dove lo avrebbe chiuso a chiave in una stanza, consentendo poi ai propri genitori di aggredirlo utilizzando cocci di vetro e una paletta di ferro.

Alla luce degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari Alessandro Capodimonte ha emesso un'ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti dei tre indagati. La misura vieta loro di avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi di lavoro della presunta vittima.

I tre indagati, per i quali vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, sono assistiti dall'avvocata Martina Montanari.