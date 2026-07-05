Rimini, individuata la pirata della strada dopo l'incidente sul cavalcavia della Grotta Rossa

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale, l'auto avrebbe invaso la corsia opposta, travolgendo la moto, per poi allontanarsi senza prestare soccorso

È stata rintracciata la conducente della Toyota C-HR che, intorno a mezzanotte, ha provocato un incidente sul cavalcavia della Grotta Rossa, ferendo un motociclista di 48 anni, residente a Rimini, trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità.

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale, l'auto avrebbe invaso la corsia opposta, travolgendo la moto, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Grazie ai frammenti del veicolo e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno identificato la conducente: una 34enne residente a Rimini. Per lei si profila un'indagine per omissione di soccorso.