Rimini, interesse del Cittadella per Parigi ma al momento nessuna trattativa

L'attaccante rimane prezzo pregiato del mercato

Il Rimini ha salutato nei giorni scorsi il suo capitano e portiere, Simone Colombi, che ha firmato per la Virtus Entella, formazione neopromossa in B. Dalla porta all'attacco, un altro pezzo pregiato dei biancorossi è Giacomo Parigi, centravanti classe 1996. Sul giocatore c'è l'interessamento del Cittadella, così come di altre squadre, ma al momento non c'è trattativa tra la società veneta e l'entourage del giocatore. Parigi in quest'annata ha segnato 14 reti in 44 partite, tra campionato, playoff e Coppa Italia. Considerato solo il campionato, l'attaccante è andato in doppia cifra, con 11 reti. Da tre anni il Rimini mette in evidenza un attaccante: dopo Santini e Morra, è toccato a Parigi, che per pianificare il suo futuro attende anch'egli notizie dalla società. Gli stipendi di maggio non risultano ancora pagati.