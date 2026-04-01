Rimini investe sui giovani: via alla co-progettazione del CoRNer

Il progetto punta a intercettare situazioni di rischio, contrastare l’abbandono scolastico e coinvolgere la fascia 14-20 anni

Il Comune di Rimini ha avviato la procedura di istruttoria pubblica per la co-progettazione del progetto CoRNer – Informagiovani del Distretto di Rimini, aperta agli Enti del Terzo Settore.

Il progetto va in continuità con il percorso riattivato nel 2024 e che ha visto rinnovare il modello del tradizionale Informagiovani: uno sportello mobile “on the road”, di prossimità, che porta gli operatori direttamente nei luoghi frequentati dai ragazzi — scuole, parchi, centri commerciali, bar, spiaggia — e nelle occasioni di aggregazione come eventi e feste. Un punto di riferimento informale e accessibile, che orienta i giovani su opportunità di lavoro, formazione, volontariato e tempo libero.

Il CoRNer è pensato per ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 35 anni residenti nel Distretto di Rimini, con un focus particolare sulla fascia 14-20 anni, un'età cruciale di transizione dall’adolescenza verso l'età adulta. Oltre a fornire informazioni e ad orientare i ragazzi, il CoRNer si propone di intercettare situazioni di rischio o disagio, anche attivando azioni sperimentali per contrastare l’abbandono scolastico e il fenomeno dei neet.

Oltre allo sportello mobile — simboleggiato dalla cargobike brandizzata che si sposta sul territorio — resta attiva la possibilità di fissare degli appuntamenti per i giovani che abbiamo la necessità di una consulenza più approfondita in spazi messi a disposizione dai Comuni, come i Centri giovani, Centri per le famiglie, Laboratori aperti, o altri spazi. Particolare attenzione viene dedicata anche alla comunicazione web, attraverso la gestione e l’aggiornamento del portale www.cornergiovani.it e dei canali social dedicati.

Il progetto è finanziato attraverso il Piano finalizzato adolescenza (PAA2025) approvato dal Comitato di Distretto per 20.000 euro.

“Vogliamo dare continuità ad un progetto che ci sta restituendo feedback molto positivi – sottolinea l’assessora Francesca Mattei – Il cambio di approccio, con un modello più snello e dinamico, ci permette non solo di intercettare una platea più ampia ma soprattutto di costruire esperienze di incontro nuove, più fruibili dai ragazzi, come ad esempio l’iniziativa Corner on the beach che ha portato l’informagiovani in spiaggia. Vogliamo proseguire su questa strada, rafforzando anche gli strumenti di comunicazione on line, che spesso rappresentano il primo ‘aggancio’ per farsi conoscere e innescare un rapporto coi ragazzi”.