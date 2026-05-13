Rimini, la Camera Penale ha la sua prima presidente donna

L'avvocata Tiziana Casali eletta presidente

L'avvocata Tiziana Casali è il nuovo presidente della Camera Penale di Rimini “Veniero Accreman”, aderente all’Unione Camere Penali Italiane. Per la prima volta nella storia dell’associazione dei penalisti riminese, il cui presidente onorario è l’avvocato Cesare Brancaleoni, la guida della Camera Penale viene affidata a una donna.

A seguito delle elezioni svoltesi il 6 maggio scorso, il nuovo Consiglio direttivo si è riunito il 12 maggio per l’assegnazione delle cariche sociali. Il direttivo sarà composto dai vicepresidenti, Nicola Rugi e Maria Rivieccio, dal tesoriere Fabio Spiotta, dal segretario Giulia Cerbari e dai consiglieri Annalisa Calvano e Gilberto Gianni.

A questi ultimi saranno affidate, rispettivamente, la responsabilità della Commissione Carcere e quella della convegnistica e degli eventi formativi. Nicola Rugi e Gilberto Gianni coordineranno inoltre la Scuola territoriale di primo livello e il Protocollo Miur.

"La nuova dirigenza della Camera Penale, in continuità con i precedenti mandati, si prepara ad affrontare i prossimi due anni con rinnovato impegno nella tutela dei diritti della difesa e nella rappresentanza degli avvocati penalisti del foro riminese. Tra le priorità del nuovo mandato figurano il rafforzamento delle attività formative rivolte all’avvocatura e alla cittadinanza, lo sviluppo dei progetti nelle scuole, la sensibilizzazione sui temi legati al sistema carcerario e il consolidamento delle collaborazioni istituzionali già avviate sul territorio. In particolare, proseguiranno le iniziative dedicate all’educazione alla legalità attraverso i principi costituzionali, considerati irrinunciabili in ambito penale, e al miglioramento delle condizioni detentive, anche grazie al protocollo sottoscritto con l’Osservatorio legalità della Provincia di Rimini, che nell’ultimo anno ha contribuito a rafforzare il dialogo tra professionisti, istituzioni e comunità locale. Un sentito e doveroso ringraziamento è stato infine rivolto al presidente uscente Enrico Amati, oggi componente della Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso del mandato, così come ai componenti del direttivo uscente Luca Greco, Sonia Raimondi ed Enrico Graziosi", si legge in una nota del nuovo direttivo della Camera Penale.