Rimini la carica dei bassotti invade la città

A Rimini la Sausage Walk ha portato allegria: bassotti e proprietari in cammino tra lungomare e centro, insieme ad altre città italiane

A Rimini la “Sausage Walk” ha portato colore, allegria e tanta simpatia sul lungomare e tra le vie della città. La celebre camminata dedicata ai cani bassotti si è svolta in contemporanea in diverse città d’Italia, coinvolgendo centinaia di appassionati e i loro inseparabili amici a quattro zampe. Per la prima volta, anche Rimini ha ospitato questo evento speciale, trasformandosi per una mattinata in un vero e proprio punto d’incontro per amanti dei bassotti. Tanti piccoli “salsicciotti” dal carattere vivace e curioso hanno sfilato insieme ai loro proprietari, creando un’atmosfera festosa fatta di sorrisi, socialità e condivisione.

La Sausage Walk non è solo un’occasione di divertimento, ma anche un’iniziativa dal forte valore solidale. L’evento, infatti, ha permesso di raccogliere fondi destinati a Associazione Bassotti e poi... ODV, realtà impegnata nel recupero e nel sostegno dei bassotti in difficoltà. Grazie alla partecipazione e alla generosità dei presenti, è stato possibile contribuire concretamente a una causa importante, dimostrando come l’amore per gli animali possa trasformarsi in aiuto concreto.

Tra passeggiate, incontri e momenti di gioco, la giornata si è conclusa con grande entusiasmo, lasciando nei partecipanti il desiderio di replicare presto l’esperienza. La Sausage Walk si conferma così un appuntamento capace di unire diverse città italiane sotto il segno della passione per gli animali, promuovendo al tempo stesso solidarietà e senso di comunità.