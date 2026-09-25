Rimini, la Cineteca torna alle prime visioni con un nuovo ingresso

Al via la nuova stagione dello spazio di via Gambalunga. In programma cinque spettacoli a settimana, si parte con "Palestina 36"

La Cineteca di Rimini torna a ospitare le prime visioni e lo fa con un ingresso rinnovato. Da questa sera lo spazio di via Gambalunga riapre ufficialmente la nuova stagione cinematografica, inaugurata da "Palestina 36" di Annemarie Jacir, film corale ambientato durante la rivolta palestinese del 1936.

La ripartenza coincide con un intervento di restyling dell'ingresso della Cineteca. Si tratta di un progetto leggero e completamente reversibile che interviene sugli arredi già presenti e introduce nuovi elementi grafici, un runner con il logo della Cineteca e le locandine dei film in programmazione. L'obiettivo è rendere più riconoscibile l'accesso alla sala e accompagnare gli spettatori verso il cinema con un ambiente rinnovato, segnando anche visivamente l'avvio della nuova stagione.

La programmazione prevede cinque appuntamenti alla settimana. Il venerdì alle 21 sarà proposto un film in lingua originale con sottotitoli italiani, mentre il sabato l'appuntamento è alle 21. La domenica sono previste due proiezioni, alle 16.30 e alle 21, mentre il mercoledì si torna in sala alle 21. Anche i prezzi sono pensati per mantenere l'accesso alla sala contenuto: il biglietto intero costa 7 euro, mentre il ridotto è di 5 euro. Il mercoledì e il venerdì il prezzo è ridotto a 5 euro per tutti. La tariffa ridotta è inoltre prevista per gli under 31, indipendentemente dal giorno e dall'orario della proiezione. Con la nuova stagione, dunque, la Cineteca torna a essere uno degli spazi cittadini dedicati alle prime visioni, affiancando alla programmazione cinematografica anche un'immagine rinnovata dell'ingresso di via Gambalunga.