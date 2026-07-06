Rimini, la Cra self festeggia 40 anni di attività al servizio degli anziani

Grande partecipazione per l’anniversario della Casa Residenza Anziani fondata nel 1986 dalle famiglie Giulianini e Cipriani

Grande partecipazione ed emozione per i festeggiamenti del quarantesimo anniversario della CRA SELF – Casa Residenza Anziani di Rimini, fondata nel 1986 dalla Famiglia Giulianini e dalla Famiglia Cipriani.

L’evento, dal titolo “40 e non sentirli”, ha riunito ospiti, familiari, collaboratori, professionisti, amici della struttura e rappresentanti delle istituzioni per celebrare una realtà che da quarant’anni rappresenta un punto di riferimento nell’assistenza agli anziani del territorio riminese.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stata l’Assessore Anna Montini, presente in rappresentanza del Comune di Rimini, che ha rivolto il proprio augurio alla famiglia Giulianini, agli ospiti e a tutto il personale della struttura, sottolineando il valore sociale e umano di una realtà che da quattro decenni opera con dedizione al servizio della comunità.

Nel corso della serata, le titolari Lisa e Sara Giulianini hanno ripercorso la nascita della struttura, ricordando come l’idea del padre, Giuliano Giulianini, sia nata da un’esperienza personale: trovare una realtà capace di accogliere con dignità e calore umano le persone anziane.

Da quel bisogno prese forma una piccola Casa Albergo che è cresciuta negli anni fino a diventare l’attuale Casa Residenza Anziani SELF.

Particolarmente toccante il ricordo dedicato al fondatore Giuliano Giulianini, scomparso il 31 luglio 2025, il cui esempio continua ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento per la famiglia, i collaboratori e tutti coloro che operano quotidianamente nella struttura.

Durante la cerimonia è stato inoltre rivolto un sentito ringraziamento ai medici, ai professionisti sanitari, alla Cooperativa Sociale Futura e a tutti i collaboratori che, con competenza, passione e umanità, contribuiscono ogni giorno al benessere degli ospiti.

«Quarant’anni non rappresentano un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza» hanno sottolineato Lisa e Sara Giulianini nel loro intervento. «Continueremo a prenderci cura delle persone con lo stesso spirito con cui nostro padre immaginò questa casa nel 1986.»

La serata si è conclusa con il tradizionale taglio della torta celebrativa, un momento conviviale condiviso con gli ospiti e le loro famiglie e l’augurio di proseguire, anche nei prossimi anni, un percorso fondato sui valori dell’accoglienza, della professionalità e dell’attenzione alla persona.