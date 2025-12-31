Rimini, la festa di Capodanno parte alle 18: la guida completa alle 10 feste di San Silvestro

Dai giovani talenti della Rimini Dj Academy al Discoradio in piazza: ecco tutti gli eventi del Capodanno cittadino

Un Capodanno musicale diffuso, gratuito e lungo un’intera notte: Rimini saluta il nuovo anno con balli, musica, spettacoli, cinema, arte e cultura, dal centro storico al mare. Ecco la guida, festa per festa, per non perdersi nulla del 31 dicembre.

Si parte alle 18.30: la città accende il ritmo con la Rimini Dj Academy

Il Capodanno di Rimini prende il via già nel tardo pomeriggio. Alle ore 18.30, in Piazza Malatesta e Piazza Cavour, i giovani performer della Rimini Dj Academy aprono ufficialmente la lunga notte con i loro set, scaldando l’atmosfera. Apriranno la festa 15 allievi tra i 10 e 15 anni maschi e femmine dei corsi dj kids e teens dell’academy che si alterneranno in B2B. Chiuderanno il set dalle 21.30 alle 22.30 le loro docenti Tamara DVT in piazza Cavour e Alda Luna in piazza Malatesta. Guest al sax Ale Pagliarani. Presenta Vittorio Collina.

Dalle 21.30 il mare chiama: Liscio Street Parade a Marina Centro

Alle 21.30 ci si sposta sul lungomare, in Piazzale Kennedy, dove prende il via la Liscio Street Parade – New Year Edition.

Il Belvedere si trasforma in una grande balera a cielo aperto tra orchestre simbolo della tradizione romagnola – Santa Balera, Alluvionati del Liscio, Roberta Cappelletti – scuole di ballo e dj set di disco-liscio. A mezzanotte, fuochi d’artificio sul mare per salutare il nuovo anno.

Dalle 22: la notte latina al Teatro degli Atti

Sempre dalle 22.00, il Teatro degli Atti si accende con “Raíces Latinas”: musica dal vivo del Septeto Guarachando, balli e animazione con Grancaribe Rimini e dj set di Rafael Nunez. Un viaggio coinvolgente nelle origini della musica e delle danze latinoamericane, a ingresso libero.

Dalle 22.00: ritratti e creatività al Palazzo del Fulgor

Dalle 22.00, nelle sale del Palazzo del Fulgor, spazio all’arte e allo sguardo d’autore con “Ritratti di fine anno”: una speciale sessione fotografica firmata Enrico De Luigi, che trasforma il pubblico nei protagonisti di uno set fotografico unico, all’insegna della RISOMANIA.

Dalle 22.30: brindisi d’arte al Museo della Città

Alle 22.30 il Museo della Città ospita “Brindisi d’arte in musica”: il Concerto del Trio Orpheus, a cura di Rimini Classica, con il tenore Gianluca Pasolini, Aldo Maria Zangheri alla viola e Monica Micheli all’arpa. A seguire, il tradizionale brindisi di mezzanotte.

Ingresso gratuito su prenotazione.

Dalle 22.30 alle 3.00: la grande dance nei cuori della città

Il cuore pulsante del Capodanno è la musica dance.

Fra Piazza Cavour e Piazza Malatesta, dalle 22.30 alle 3.00, una DJ rotation d’eccezione con Paolo Nhe, Gianni Morri, Max Padovani, Maurizio Nari, Stefano Gambarelli, Gippo e Jadi Cartier, accompagnati dal violinista Mark Lanzetta, accompagnano il pubblico fino alle prime luci dell’alba girando da una piazza all’altra.

La mezzanotte in Piazza Cavour con Rds e Discoradio

Poco prima dello scoccare dell’anno nuovo, Piazza Cavour diventa il grande salotto della festa.

Alle 23,20 in anteprima il video del remix di "Ritorna a Rimini": l’omaggio di Paolo Nhe DJ al mito di Secondo e Raoul Casadei.

Dalle 23.30 all’1.00, a traghettare Rimini nel nuovo anno sono l’energia di Roberta Lanfranchi e il Discoradio Party con Matteo Epis, Valentina Guidi ed Edo Munari.

Dopo l’una, la festa prosegue ancora con la DJ rotation fino alle 3.00.

Dalle 23.00: jazz e pop per entrare nel nuovo anno

Alle 23.00 si moltiplicano le atmosfere: al Teatro Galli – Sala Ressi, Rimini Jazz Club All Swing Stars ricrea il fascino del Cotton Club in una notte swing fino alle 2.00; alla Domus del Chirurgo, Musica tra i mosaici – Pop History propone i grandi successi pop in versione acustica;

Dopo mezzanotte: luci, fuoco ed elettronica

Scoccata la mezzanotte, Rimini continua a sorprendere: nal Castel Sismondo, lo spettacolo “Incendio al Castello” unisce fuochi e luci in due repliche suggestive (00.30 e 02.00); nall’Ala Moderna del Museo della Città, Rimini Électrique trasforma lo spazio in un ambiente immersivo tra dj set e installazioni luminose.

Il Capodanno della Cultura: musei aperti fino alle 3

Per tutta la notte, dalle 21.00 alle 3.00, il centro storico si apre ai viandanti del nuovo anno con Il Capodanno della Cultura: ingresso gratuito a musei e luoghi simbolo come Teatro Galli, Museo della Città, Domus del Chirurgo, Palazzo del Fulgor, Palazzi dell’Arte, Biblioteca Gambalunga e Cineteca.

Alla Cineteca Gambalunga, il documentario Il granchio nudo rende omaggio a Marco Pesaresi, con proiezioni alle 21.30 e 00.30.