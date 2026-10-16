Rimini, la Giornata della statistica: focus su affitti brevi, felicità e flussi migratori

Dalle 11, nella Sala degli Arazzi del Comune, un incontro con docenti dell’Università di Bologna ed esperti del Comune per approfondire mercato degli affitti brevi, mobilità geografica, disuguaglianze sociali e andamento della popolazione



In occasione della giornata della statistica, il 20 ottobre, la Sala degli Arazzi del Comune di Rimini ospiterà dalle ore 11, un incontro organizzato dal Dipartimento di Statistica dell'Università di Bologna. In apertura ci sarà il saluto di benvenuto di Anna Montini, Assessore all’Ambiente e alla Statistica del Comune di Rimini, che introdurrà i lavori. Poi la parola passerà al prof. Andrea Guizzardi che presenterà un'analisi su "L'affitto breve in Emilia-Romagna: trend del mercato e opportunità di business". La riflessione si sposterà, con l'intervento della dott. Silvia Emili, su "Benessere economico e felicità: una relazione tra paradossi e razionalità". Sarà poi la volta del prof. Roberto Impicciatore che presenterà un intervento dal titolo "Partire o restare? Mobilità geografica e disuguaglianze sociali". Infine la dott. Valentina Urbinati, del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Rimini. Affronterà il tema di "Chi arriva, chi parte, chi resta. I flussi migratori del comune di Rimini". A chiusura dei lavori, dalle 12:30 alle 13:00, si terrà uno spazio interamente dedicato alle domande del pubblico e agli approfondimenti. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Rimini oltre che del Dipartimento di Statistica dell'Università di Bologna.