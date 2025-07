Rimini, "La Goccia in Festa": cena di beneficenza dell'associazione Una Goccia per il Mondo

L'organizzazione è attiva in Cambogia e sul territorio con animazione nelle Rsa e sostegno alle famiglie bisognose

Sabato 12 luglio si terrà l’iniziativa solidale "La Goccia in Festa" dalle 19.00 presso il Podere dell'Angelo (Via Rodella 38R Vergiano di Rimini). L'Associazione di volontariato Una Goccia per il Mondo odv festeggia, con il patrocinio gratuito del comune di Rimini, un altro anno di associazionismo e volontariato. "La Goccia in Festa", una serata di solidarietà e raccolta fondi con cena di pesce e stand piadine, musica dal vivo con Marco&Rocco e a seguire le Pepper Blondes (musica anni '50 e '60).



Una goccia per il Mondo odv è un'Associazione di volontariato riminese molto attiva che opera da 23 anni sul territorio e all'estero.

Tra i progetti attivi internazionali gestisce e sostiene la "Saat School" in Cambogia, una scuola voluta e pensata per dare l'opportunità a circa 300 tra bambini e ragazzi dei villaggi più poveri di studiare informatica e inglese dando loro l'opportunità di un futuro migliore.

Sempre in Cambogia il progetto “rice and smile” rivolto alle famiglie che vivono in uno dei villaggi più poveri della Cambogia, qui mensilmente si portano 33 sacchi di riso che garantiscono la sopravvivenza alle famiglie.

Sul territorio riminese e circondario da tanti anni organizza l'animazione nelle Rsa per far sentire i nonni ospiti delle strutture più attivi e meno soli, progetto “Animiamoci”, coinvolgendo artisti locali che portano veri e propri spettacoli nelle strutture supportati dai volontari.

Sempre sul territorio dal 2017 è operativa con il progetto “SoSteniamoci” che mira ad aiutare le famiglie in temporaneo stato di bisogno pagando loro le bollette, l'affitto, i medicinali, facendo la spesa e tutto ciò che necessita per portare un po' di sollievo nella prima fase di emergenza. L'intero ricavato della serata sarà destinato a questi progetti.