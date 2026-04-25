Rimini, la lotta alla zanzara tigre parte a maggio: gratis per i cittadini i larvicidi

Al via le azioni 2026 per la prevenzione e il contrasto

Il Comune di Rimini intensifica anche per il 2026 le attività di contrasto alla zanzara tigre (Aedes albopictus), con un programma articolato di interventi educativi, informativi e di sensibilizzazione affidato ad Anthea Srl, la società in house dell'amministrazione comunale. Il progetto è finanziato con fondi regionali assegnati da Arpae Emilia-Romagna e si sviluppa attraverso una serie di azioni da realizzarsi entro il 31 ottobre 2026, con il coordinamento del Ceas – Multicentro per l'educazione e la sostenibilità ambientale di Rimini.

L'obiettivo del programma è rendere i cittadini protagonisti attivi nella lotta all'insetto, attraverso la diffusione di buone pratiche di prevenzione. La zanzara tigre non conosce confini: si riproduce tanto in aree pubbliche quanto private, e il contributo di ciascun residente è determinante.

Il piano operativo di Anthea abbraccia l'intera comunità, a partire dai più giovani. Nelle scuole, un percorso formativo di 4 ore è previsto presso la scuola primaria Rodari, dove i bambini della classe 3A potranno avvicinarsi alla biologia della zanzara, all'entomologia e al controllo ecologico, costruendo persino trappole artigianali con materiale di recupero. L'iniziativa si estende anche ai centri estivi, con due laboratori da 6 ore ciascuno in cui educatori e bambini lavoreranno fianco a fianco per riconoscere e gestire i focolai larvali.

Il programma non si rivolge però solo alle nuove generazioni. Una parte significativa delle attività è pensata per coinvolgere direttamente i residenti: sono previsti infopoint di quartiere con distribuzione gratuita di larvicidi e materiale informativo, laboratori dedicati alle famiglie e, soprattutto, una campagna di sensibilizzazione porta a porta che raggiungerà circa 100 abitazioni nel quartiere vicino alla scuola Rodari. In quest'ultimo caso, gli operatori di Anthea visiteranno direttamente le case, verificheranno la presenza di eventuali focolai e consegneranno il prodotto antilarvale con le istruzioni per l'uso, trasformando ogni visita in un momento concreto di educazione civica e prevenzione. Il servizio prevede anche un secondo passaggio per raggiungere le abitazioni non visitate al primo giro.

A completare il quadro, percorsi formativi specifici saranno rivolti al personale ausiliario delle scuole d'infanzia comunali e ai frequentatori degli orti comunali, con approfondimenti su biologia della zanzara, prevenzione, protezione e trattamenti adulticidi.

Come negli anni precedenti, a partire dal mese di maggio è attiva la distribuzione gratuita di prodotti larvicidi presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Rimini, in Piazza Cavour 29. I prodotti sono destinati al trattamento di tombini, caditoie, griglie e sottovasi in presenza di acqua stagnante situati in area privata, e rappresentano uno strumento fondamentale per prevenire la formazione delle larve. L'URP è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00, con apertura pomeridiana il martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle 17.00.