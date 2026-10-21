Rimini, la musica elettronica torna al Lady Godiva: domenica riparte il format D*va

Il 25 ottobre inaugura la nuova stagione del progetto firmato Club 4.6 e Labor, con il producer argentino Federico Aldave ospite in consolle insieme al resident Enrico Rosica

Non saranno certo le temperature autunnali a frenare la community del Club 4.6, impaziente di tornare a muoversi sotto cassa anche senza le infradito: archiviata ormai da un mese la stagione estiva, domenica 25 ottobre l'elettronica riesplode anche allo storico strip club Lady Godiva. Il progetto D*va, lanciato nel 2025 da Club 4.6 e Labor in collaborazione con Pepenero, torna con una nuova stagione ricca di novità e spunti. Con una cadenza mensile, tutti gli eventi saranno accompagnati da un claim e da una guest: domenica l'attesa apertura con il "Diva atto primo – Qui si arriva, non si passa". Il primo ospite, che affiancherà in consolle il deejay resident Enrico Rosica, sarà il producer argentino Federico Aldave: il suo sound affonda le radici nella musica house, con influenze che spaziano dalla disco alla techno di Detroit, fino alla tech house di stampo old school. Aldave, che vive in Italia ormai da anni, è attualmente resident presso Radio Linea Milano e ideatore di BISS, un progetto che comprende una serie di eventi, un'etichetta discografica e una piattaforma radiofonica. Ma la sua uscita del 2024 per La Zic Records, che include un remix dei Pornbugs, ha ottenuto un successo internazionale e si è guadagnata il supporto di artisti del calibro di John Digweed, Luciano e Traumer. Negli ultimi anni si è esibito in numerosi locali e format – tra cui El Silencio a Ibiza, Resolute a New York, Detroit Love e Roots a Madrid – condividendo la consolle con artisti come Carl Craig, Phil Weeks, Nic Fanciulli, Solomun, Janeret e DouDou. "Vogliamo riscoprire il piacere della discoteca anche la domenica pomeriggio, proprio come facevamo da ragazzini", hanno spiegato Enrico Rosica (Dj e Founder Club 4.6) ed Alex Crescentini (Founder Labor). "In questi anni, partendo dalla spiaggia del Bagno 46 d’estate e passando per il Labor d’inverno, abbiamo costruito una piccola community, ma non vogliamo essere una moda, un trend del momento: la musica resta al centro del nostro progetto e già il primo ospite di domenica è lì a dimostrare quanto l'aspetto artistico rimanga la colonna portante del format D*va".

Per informazioni scrivere in DM sulle pagine Instagram/Facebook: @club4.6rimini - @labor_official