Rimini, la Protezione Civile a confronto con i nuovi forum deliberativi di quartiere

Prosegue anche nel nuovo anno l’attività informativa rivolta ai cittadini sui temi di protezione civile

Prosegue anche nel nuovo anno, a Rimini, l’attività informativa rivolta ai cittadini sui temi di protezione civile con un calendario di presentazione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile ai forum deliberativi di quartiere delle varie zone di Rimini. "Si tratta - spiegano da palazzo Garampi - di un'occasione importante per illustrare alla cittadinanza in assemblea pubblica gli scenari di rischio, i comportamenti da seguire in caso di allerta e l'organizzazione dei servizi di protezione civile del territorio".

Un momento specifico sarà dedicato alla presentazione di Alert System, il servizio gratuito di allertamento progettato per inviare avvisi tramite SMS, notifiche, messaggi vocali o telefonate in caso di situazioni critiche. L'obiettivo è invitare sempre più cittadini a iscriversi al sistema, scaricando l'App Alert System dal proprio store o registrandosi al sito web.

Dopi i due incontri che si sono tenuti nel mese di dicembre, l'iniziativa per diffondere e aumentare la cultura della prevenzione e la consapevolezza legata ai temi di protezione civile nella comunità riminese avrà il seguente calendario:

Martedì 13 gennaio, ore 21.00 Forum 8 (sala Palazzina Roma)

Martedì 20 gennaio, ore 21.00 Forum 6+7 (sala via Pintor)

Martedì 27 gennaio, ore 21.00 Forum 12 (sala via Bidente)

Martedì 3 febbraio, ore 21.00 Forum 9+10 (presso la Sala Civica di Miramare - Piazza Decio Raggi 2)