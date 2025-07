Rimini, la terrazza del Nettuno dedicata a Gianni Fabbri: il mito del Paradiso rivive sotto le stelle

Il 16 agosto la terrazza del Nettuno si accende per celebrare Gianni Fabbri e l’eredità musicale del Paradiso

Un tributo dal sapore nostalgico, che accende i riflettori su un’epoca irripetibile della Riviera. Paradiso Djs Reloaded, il collettivo che riunisce gli storici deejay del leggendario Paradiso di Rimini, hanno annunciato un’iniziativa destinata a lasciare il segno: la terrazza del Nettuno, uno dei luoghi simbolo della nightlife riminese, sarà ufficialmente dedicata a Gianni Fabbri, indimenticato patron del Paradiso e figura chiave della movida italiana tra anni ’70 e ’90.

Gianni Fabbri

L’omaggio, promosso da Paolo Gabriele alias Paolo-Nhe insieme a Maurizio Nari, Gippo, Stefano Gambarelli, con Isa.B come special voice e la gestione di Bronzetti & Vendemini, si inserisce nel progetto “Paradiso Rimini Djs Reloaded”. Un’iniziativa nata per tenere viva l’eredità musicale e culturale di uno dei locali più iconici della storia italiana del clubbing.“Gianni Fabbri è stato un pioniere, un innovatore capace di trasformare Rimini in una capitale del divertimento. Dedichiamo la terrazza del Nettuno a lui per celebrare il suo genio e la sua capacità di unire le persone attraverso la musica”, ha dichiarato Paolone.Non a caso, il gesto richiama anche una frase cara alla memoria collettiva riminese, pronunciata dallo stesso Fabbri: “Scambierei il Paradiso per il Nettuno.”La terrazza del Nettuno, affacciata sul mare e da sempre punto di ritrovo per generazioni di riminesi e turisti, ospiterà quindi sabato 16 agosto una serata speciale, dalle 19:00 fino a tarda sera, per rivivere le atmosfere irripetibili del Paradiso. Non sarà solo un omaggio simbolico, ma l’inizio di una nuova stagione di eventi in cui la musica, marchio di fabbrica dei Paradiso DJs, si unisce a un impegno concreto nel sociale. Parte dei proventi degli eventi sarà infatti devoluta al progetto benefico “Il cuore di Gianni Fabbri”, a sostegno della comunità di Montetauro e della cooperativa La Goccia di Villa Verucchio.“Vogliamo che il nome di Gianni continui a vivere non solo nei ricordi, ma anche attraverso azioni concrete che facciano del bene”, ha aggiunto Paolone. Il format ha già esordito con successo lo scorso 14 marzo al Top Club di Rimini con l’evento “Hell”, registrando grande partecipazione e rinnovato entusiasmo per il mito del Paradiso. La dedica della terrazza del Nettuno rappresenta un nuovo capitolo per Paradiso Djs Reloaded. L’obiettivo è chiaro: ricreare l’atmosfera magica che ha reso il Paradiso un faro della nightlife, tra musica, spettacolo e aggregazione. “Il Paradiso non è più un luogo fisico, ma un’idea, una passione che vive nel ricordo di Gianni e della sua eredità musicale”, ha concluso Paolone.