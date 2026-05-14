Rimini, la tua Riviera è tutta bandiera blu da Bellaria a Cattolica

Il riconoscimento ai comuni rivieraschi

Anche Misano, Cattolica e Bellaria Igea Marina, come Rimini e Riccione, ottengono la bandiera blu per l'anno 2026.

“Questo riconoscimento premia il lavoro costante svolto dall’amministrazione comunale, dagli operatori turistici, dalle attività economiche e da tutti i cittadini nella tutela dell’ambiente e nella qualità dei servizi offerti. La Bandiera Blu non è soltanto un simbolo di qualità delle nostre acque e delle nostre spiagge, ma certifica un impegno concreto verso la sostenibilità, la gestione attenta del territorio, la mobilità sostenibile, la raccolta differenziata e l’educazione ambientale. Continueremo a investire in politiche ambientali innovative e nella valorizzazione del nostro patrimonio naturale, con l’obiettivo di rendere Misano Adriatico sempre più accogliente, vivibile e sostenibile, sia per i residenti sia per i turisti che ogni anno scelgono la nostra città”, spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Misano, Nicola Schivardi. Come tradizione, la Bandiera Blu a MIsano sarà issata nella spiaggia antistante Piazzale Roma a inizio giugno davanti a turisti e autorità.

“Questa bandiera blu è un riconoscimento a tutto il grande lavoro corale che abbiamo messo in campo. È come sempre non solo un punto di arrivo, ma di continua ripartenza per migliorarci sempre di più sia sul fronte dei servizi che della sostenibilità ambientale, della sicurezza, di una visione di città e di turismo più ampia e innovativa. Una visione a lungo termine di quello che vogliamo realizzare. La Bandiera Blu è più in generale un percorso culturale che affrontiamo ogni giorno dell’anno. Gli elementi che portano a questo riconoscimento sono tanti, sono 32 i criteri che abbracciano tante macro aree e riguardano complessivamente la gestione del territorio perché la qualità del nostro mare è strettamente collegata alla gestione del territorio. E come città abbiamo messo in campo tutta una serie di azioni che hanno portato ad ottenere il vessillo. La Bandiera Blu è un premio alla nostra città e comunità a cui hanno contribuito gli operatori, le scuole, la cittadinanza. E issarla sul nostro pontile sarà una festa per Cattolica, per i cattolichini e per i turisti”, le parole della sindaca di Cattolica Franca Foronchi.

“La Bandiera Blu 2026 non è un traguardo scontato, ma il risultato di una programmazione che unisce tutela ambientale e sviluppo economico", ha dichiarato l’assessore Christian Andruccioli, che ha dedicato il vessillo “al lavoro corale svolto insieme ai cittadini e agli operatori balneari che, collaborando su temi come la tariffazione puntuale dei rifiuti e la cura delle oltre 24.000 alberature cittadine censite, rendono Riccione una città più resiliente”.

"Questo riconoscimento è prima di tutto la conferma che la strada intrapresa era ed è quella giusta. Per anni si è lavorato con investimenti importanti e scelte coraggiose per elevare la qualità ambientale, in stretta relazione con la qualità urbana complessiva in cui convivono residenti e ospiti. La Bandiera Blu 2026 appartiene a questa città, ai suoi cittadini perché è il risultato di un patto comune, sottoscritto anni fa. Un patto che era allo stesso tempo una sfida coraggiosa, una visione e un atto di coerenza. Sottolineo in particolare quest’ultimo elemento, visto che proprio 15 anni si decise volontariamente di rinunciare alla richiesta di Bandiera Blu, nella convinzione che a quel punto cruciale la questione principale fosse più la sostanza di una traiettoria di comunità che la forma di un riconoscimento. E riguardava appunto il ruolo che Rimini avrebbe voluto assumere negli anni successivi in ordine non solo all’attrattività turistica ma al rapporto più profondo con l’ambiente e la società. Francamente non so quante città avrebbero fatto quella scelta forte. Ma è stata la decisione che, dopo anni di enormi investimenti e anche di sacrifici per la realizzazione di lavori impattanti per quanto avveniristici, ora rendono particolare e diverso il sapore del ritorno della Bandiera Blu a Rimini. Diciamo, con una semplice sintesi, che siamo tornati a chiederla nel momento giusto e ce la siamo meritata. È un primo riconoscimento, certo, ma è un riconoscimento a tutta la comunità, ai suoi cittadini che si sono fatti carico anche dei sacrifici per la realizzazione del Psbo, delle associazioni ambientaliste e civiche, del Piano strategico, delle amministrazioni comunali degli ultimi decenni, che hanno dato un impulso fondamentale alla realizzazione del programma. Ora continuiamo: il lavoro non è finito, ma oggi possiamo festeggiare questo risultato con legittimo orgoglio", le parole del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.