Rimini-La Verna, il cammino di San Francesco entra nella rete nazionale

Via libera della Giunta all'adesione all'associazione nazionale: il percorso da Rimini a La Verna attraversa la Valmarecchia per 110 chilometri

La Regione Emilia-Romagna avvia l'iter per entrare nell'associazione "Vie e Cammini di San Francesco", la rete che riunisce istituzioni e territori impegnati nella valorizzazione degli itinerari francescani. Il progetto di legge approvato dalla Giunta dovrà ora passare all'esame dell'Assemblea legislativa.

Al centro dell'adesione c'è anche il "Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna", itinerario di 110 chilometri che parte dal Tempio Malatestiano e attraversa la Valmarecchia fino alla Toscana. Il percorso passa da Verucchio, Sant'Igne, San Leo, Sant'Agata Feltria e Balze, prima di raggiungere La Verna. La Regione lo ha già inserito nel proprio circuito dei cammini e delle vie di pellegrinaggio.

L'ingresso nella rete nazionale punta a rafforzare la collaborazione tra i territori e la promozione del cammino, lavorando su accessibilità, servizi di accoglienza, segnaletica e iniziative comuni. Per il 2026 è prevista una quota iniziale di adesione di 30mila euro, mentre per il 2027 e il 2028 la quota annuale indicata nel progetto è di 8mila euro. "L'adesione dell'Emilia-Romagna all'associazione 'Vie e Cammini di San Francesco' è un'opportunità preziosa per rafforzare la conoscenza e la valorizzazione di questo patrimonio", sottolinea la sottosegretaria alla Presidenza Manuela Rontini, che domenica 4 ottobre rappresenterà la Regione ad Assisi nelle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco.

Per l'assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, invece, i cammini rappresentano un segmento turistico sul quale la Regione investe da anni e che può contribuire a portare visitatori anche nei borghi e nei territori meno conosciuti. Il "Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna" ripercorre alcuni dei luoghi legati al passaggio del Santo nel 1213. La destinazione finale è La Verna, dove Francesco ricevette le stimmate nel 1224.