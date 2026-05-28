Rimini, ladri ripresi dalla telecamera dell'auto che stavano svaligiando

La Volante li ha bloccati poco dopo

Due trentenni, originari del Napoletano, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato martedì a Rimini dopo aver rubato all'interno di un'auto parcheggiata in Piazzale Benedetto Croce. A tradirli, la telecamera installata sul veicolo che ha immortalato tutto.

L'allarme è scattato intorno alle 11, quando una testimone ha segnalato i due alla sala operativa. La Volante li ha bloccati poco dopo: addosso avevano un cacciavite usato per forzare l'auto, trovata con il finestrino rotto e la portiera danneggiata.

Al processo per direttissima, la giudice Adriana Cosenza ha convalidato l'arresto rimettendoli in libertà con obbligo di firma. L'udienza è stata rinviata a inizio luglio per la scelta del rito.