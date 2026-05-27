Calcio, la Savignanese prende Toromani e cerca l'attaccante Tamagnini

L'attaccante Montesi verso il Fratta Terme. Bamonte sulla panchina del Sanpaimola. L'attaccante Lorenzini vicino al Roncofreddo. Cosmos: un top come preparatore

La Savignanese inserisce qualità e abilità tecniche con l’acquisto di Kejdi Toromani, giocatore già protagonista nel campionato di Eccellenza, categoria disputata con le maglie di Sanmaurese, Novafeltria Calcio e Gambettola. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Bakia. Piace anche l’attaccante Andrea Tamagnini del Misano, ex Tropical Coriano. Per lui sarebbe un ritorno.

Keidi Toromani

L’attaccante Riccardo Montesi della Sampierana, è nel mirino del Fratta Terme.

Il Sanpaimola riparte con entusiasmo e affida la guida della prima squadra a mister Gianluigi Bamonte, ex Massa Lombarda. A Pietracuta hanno messo una pietra sopra alla collaborazione con la Federcalcio sammarinese che dovrebbe spostarsi al Tropical Coriano. La società parlerà a breve con i giocatori italiani per verificare la loro disponibilità a rimanere. Il mister potrebbe essere ancora Massimo Zanini. Possibile anche il ritorno di Luca Fregnani in caso di probabile separazione dal Santarcangelo (possibile candidato Oscar Muratori).

PROMOZIONE

Al Civitella rimangono anche l’attaccante Marco Chiarini ed il difensore Nicolas Poggi. La Savignanese è sulle piste dell’attaccante esterno Andrea Tamagnini, ex Tropical Coriano, che il Misano vorrebbe confermare. Per lui sarebbe un ritorno.

Al Bellaria dopo la salvezza, si cambia registro: si separano le strade del club da una parte, del direttore sportivo Aldo Righini e del tecnico Achille Fabbri dall’altra. Il favorito per la scrivania di ds è Emiliano Vitiello, ex Libertas. Uno dei candidati alla panchina è Massimo Zanini, bellariese doc.

La Sampierana, in attesa di capire chi sarà il nuovo mister (contatto con Michele Benedetti, ma altri sono in lista), deve nominare il nuovo presidente dopo la scadenza del mandato quinquennale di Oberdan Melini. E’ possibile che Melini resti in sella. L’Idea è di costruire una squadra competitiva per l’immediata risalita.

Il Reno ha sondato il terreno con Mirco Giorgi e Davide Gallamini: fumata nera.

Al Roncofreddo in arrivo l’attaccante ex Bakia Erik Lorenzini.

CAMPIONATO SAMMARINESE

La Juvenes Dogana ha scelto il nuovo allenatore. Si tratta di Michele Camillini, 42 anni, già tecnico di Murata e Fiorentino sempre nel campionato sammarinese oltre che del Monte Grimano Terme in Seconda Categoria romagnola, che è riuscito a salvare ai playout nella stagione appena conclusa.

E’ ufficiale l’arrivo di Michael Ricci sulla panchina della Folgore che tessera anche l’esterno d’attacco Michele Pierri del Riccione.

La Cosmos ha affidato il ruolo di vie allenatore a Dario Merendino e quello di preparatore atletico a Samuele Tomassini, già nello staff di Stefano Cassani, figura molto apprezzata.