Rimini, ladri scatenati: portano via liquori e mozzarelle dalla pizzeria

In cassa c'erano solo pochi spiccioli. Il titolare: "Almeno hanno fatto meno danni delle altre volte"

La pizzeria "Pizza Italia" di viale Marconi, a Rimini, è stata visitata dai ladri nella notte tra martedì e mercoledì (4-5 novembre). Bottino modesto - nella cassa erano presenti pochi spiccioli - tanto più che i malviventi entrati in azione hanno poi diretto le loro attenzioni al cibo e all'alcool, portando via mozzarelle e confezioni di amaro. Per entrare nella pizzeria hanno forzato la serranda elettrica e la porta, una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro. Come racconta il titolare di Pizza Italia, Enzo Frusciano, non si tratta della prima "visita" sgradita: "Sarà la terza o quarta volta che capita, altre volte ho avuto danni peggiori: mi hanno spaccato i vetri con il tombino per entrare dentro. Non ho sporto denuncia, darò scarico all'assicurazione come negli altri casi. Tanto anche se li prendono, poi vengono rilasciati subito", racconta il titolare, che è stato avvisato da un cliente: "Mercoledì è il mio giorno di chiusura. Sono stato avvisato, mio fratello ha fatto un sopralluogo. È andata così".