Rimini, ladro in azione in una casa in pieno giorno: colto sul fatto e arrestato

Ieri pomeriggio (martedì 2 settembre) i Carabinieri hanno arrestato a Rimini un 28enne tunisino per le ipotesi di reato di tentato furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato visto mentre scavalcava la recinzione di una proprietà privata in via Mosca, per poi introdursi all'interno dell'abitazione. I Carabinieri, prontamente allertati dalla chiamata di un cittadino al 112, lo hanno sorpreso mentre frugava alla ricerca di denaro e gioielli. Vano il tentativo del 28enne di fuggire, aggredendo gli operatori con calci e spintoni. È stato arrestato e processato per direttissima nella mattinata odierna (mercoledì 3 settembre).