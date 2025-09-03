Altarimini

Rimini, ladro in azione in una casa in pieno giorno: colto sul fatto e arrestato

È stato visto mentre scavalcava la recinzione di un'abitazione, per poi introdursi all'interno. Sorpreso mentre frugava alla ricerca di denaro e gioielli

03 settembre 2025 13:27
Rimini, ladro in azione in una casa in pieno giorno: colto sul fatto e arrestato - Un ladro mentre apre con un piede di porco una finestra
Cronaca
Ieri pomeriggio (martedì 2 settembre) i Carabinieri hanno arrestato a Rimini un 28enne tunisino per le ipotesi di reato di tentato furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato visto mentre scavalcava la recinzione di una proprietà privata in via Mosca, per poi introdursi all'interno dell'abitazione. I Carabinieri, prontamente allertati dalla chiamata di un cittadino al 112, lo hanno sorpreso mentre frugava alla ricerca di denaro e gioielli. Vano il tentativo del 28enne di fuggire, aggredendo gli operatori con calci e spintoni. È stato arrestato e processato per direttissima nella mattinata odierna (mercoledì 3 settembre).

