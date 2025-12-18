Rimini: lascia il braccialetto elettronico in gelateria e blocca i Carabinieri, arrestato

Insofferente alle regole e irreperibile: stalker riminese trasferito ai Casetti

Si è allontanato per alcuni minuti dopo essersi staccato il braccialetto elettronico, lasciandolo in una gelateria e rendendosi irreperibile, arrivando anche a bloccare il numero dei carabinieri. Per questo un uomo residente nel Riminese è finito in carcere.

L’uomo era sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex compagna per stalking, con obbligo di braccialetto elettronico e presentazione alla polizia giudiziaria. Il giudice ha accolto la richiesta della Procura di aggravamento della misura, ritenendo il soggetto già più volte insofferente alle regole, con precedenti violazioni e contatti non autorizzati. Per lui si sono così aperte le porte del carcere dei Casetti.