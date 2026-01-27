Rimini, lasciata senza vestiti fuori casa: l’incubo di una bimba di sei anni

"Adesso mi ammazza": la confessione a scuola fa scattare l’indagine sulla madre

Lasciava la figlia di sei anni senza vestiti fuori dalla porta di casa, sola per ore insieme al fratellino di sette anni, senza cibo né possibilità di rientrare, mentre lei si recava al bar. La costringeva inoltre a fare docce fredde, ad andare a scuola con il grembiule imbrattato di escrementi e con i capelli tagliati solo da una parte.

Una serie di presunti maltrattamenti che sono valsi a una donna di 40 anni l’allontanamento dalla figlia e una segnalazione ai servizi sociali per il primogenito, per il quale sarà ora valutata la capacità genitoriale.

La donna è indagata dal sostituto procuratore Davide Ercolani per maltrattamenti in famiglia. Il gip Raffaele Deflorio ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla bambina, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e il rischio di un’ulteriore escalation dei comportamenti.

La minore è stata affidata al padre. L’iscrizione della donna nel registro degli indagati è avvenuta dopo che la bambina si era confidata con una maestra, riferendo, a proposito della madre: «Adesso mi ammazza».