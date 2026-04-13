Rimini, lavori Hera in viale Rodi: come cambia la viabilità

Prosegue il piano Hera per il rinnovo delle condotte in città

Prosegue il piano di ammodernamento della rete idrica cittadina da parte del Gruppo Hera.

A partire dalle 7:00 di martedì 14 aprile, e fino alle ore 18:00 di mercoledì 15 aprile, sarà avviato un importante intervento in viale Rodi, in corrispondenza dell’incrocio con via Destra del Porto.

L’operazione segna la fase conclusiva dei lavori già avviati nell'area e prevede il rinnovo completo delle condotte, insieme all'integrazione di una valvola regolatrice di ultima generazione. Questo dispositivo permetterà una gestione digitale e automatizzata delle pressioni, garantendo una maggiore efficienza del servizio e una prevenzione più efficace delle rotture accidentali.

Modifiche alla viabilità

L’esecuzione dei lavori comporterà alcune modifiche temporanee alla circolazione ordinaria, concordate con la Polizia Locale per limitare l'impatto sul traffico. Nello specifico, sarà interdetto il transito in direzione mare monte lungo viale Principe Amedeo e viale Rodi, con il blocco della circolazione che partirà dall’altezza dell’incrocio con viale Perseo. Per orientare i conducenti verso i percorsi alternativi, l'Azienda provvederà all'installazione di una segnaletica stradale dedicata e ben visibile in tutta l'area interessata.

Il completamento definitivo dell'opera proseguirà poi per i mesi di aprile e maggio. Durante questo periodo non si prevedono ulteriori variazioni significative alla viabilità, sebbene potranno rendersi necessarie brevi e localizzate limitazioni in base alle esigenze operative delle singole fasi di cantiere. Hera con questo intervento conferma l’impegno costante nel migliorare la resilienza delle infrastrutture idriche al servizio della comunità.