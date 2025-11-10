Rimini, lavori sulla rete idrica a Miramare

Hera interverrà il 12 novembre sulla dorsale acquedottistica: possibili cali di pressione e alterazioni temporanee dell’acqua a Miramare

Il Gruppo Hera informa che mercoledì 12 novembre effettuerà un importante intervento sulla rete principale acquedottistica nel comune di Rimini. Questa attività è finalizzata al miglioramento e alla resilienza del sistema di fornitura dell'acqua potabile per il territorio comunale.

Dettagli dell'intervento

L'intervento è in programma dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e riguarderà la dorsale acquedottistica di Rimini, con lavori che si svolgeranno in via Giorgio Ambrosoli di fronte alla centrale idrica. L'area interessata, e che potrebbe risentire dei disagi, è in particolare la zona di Miramare, alimentata dal tratto in oggetto.

Possibili irregolarità nella fornitura

A causa dei lavori si potrebbero verificare temporanee irregolarità nella fornitura del servizio. In particolare, si prevedono possibili cali di pressione o alterazione del colore nell'acqua erogata; in via marginale, si potrebbe verificare anche una temporanea interruzione del servizio.

Hera specifica che l'acqua, anche in presenza di momentanea torbidità, manterrà la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. Tali irregolarità saranno di breve durata e si risolveranno spontaneamente in poche ore dalla conclusione dell'intervento.

Informazione e contatti Utili

I cittadini e le attività che dispongono del servizio saranno preavvisati con un SMS sul proprio recapito cellulare. Chi volesse comunicare o aggiornare il proprio numero di telefono per l'attivazione di questo servizio di notifica, può farlo accedendo al sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .

L'Azienda si impegna a contenere al minimo i tempi di esecuzione dei lavori. Si precisa inoltre che, in caso di imprevisti o condizioni meteorologiche avverse, l'intervento potrà essere rinviato ad altra data, la cui comunicazione avverrà appena possibile. Per ogni urgenza, come segnalazione di guasti, rotture o emergenze, è attivo e gratuito, 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.