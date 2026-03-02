Rimini, lavori sulle nuove condotte idriche: possibili cali di pressione mercoledì 4 marzo

Lungomare Di Vittorio: lavaggio e rinnovo rete idrica da parte di Hera

Hera comunica che nella mattinata di mercoledì 4 marzo, fra le 9,30 e le 11,30, verranno effettuate delle operazioni di lavaggio delle nuove condotte in pvc posate sul Lungomare Di Vittorio a Rimini, progettate e realizzate da Heratech S.r.l., società di ingegneria del Gruppo Hera, nell’ambito dei lavori di realizzazione delle nuove vasche Sud del PSBO e finanziate in quota parte col Pnrr.

L’obiettivo di questo intervento è il rinnovo e il miglioramento della resilienza delle reti locali: le nuove condotte permetteranno di ottimizzare il sistema idrico della zona a mare contribuendo a ridurre le dispersioni d’acqua e migliorando così la gestione della risorsa idrica.

Durante queste attività, necessarie per mettere in esercizio le nuove reti idriche prima dell’avvio della stagione balneare, le utenze del distretto idraulico di “Rivazzurra” compreso fra il Lungomare G. Di Vittorio e la ferrovia e fra la via Rimembranze (lato Nord) e la via Sarsina (Lato Sud) potrebbero subire dei cali di pressione o l'eventuale momentanea mancata erogazione di acqua.

Successivamente all’intervento, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi leggere variazioni nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che tuttavia non ne pregiudicano la potabilità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità.

L’azienda assicura che farà il possibile per contenere al minimo i tempi dei lavori, salvo imprevisti, informando costantemente la cittadinanza e adottando tutte le misure necessarie per garantire la continuità del servizio. Per qualsiasi emergenza o segnalazione relativa al servizio idrico, fognario o di depurazione, i cittadini possono contattare gratuitamente il numero verde di pronto intervento 800.713.900, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.