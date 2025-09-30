Rimini, Legacoop spinge per il nuovo casello A14 e il potenziamento del Metromare

"Prima le nostre infrastrutture, non il Ponte sullo Stretto di Messina"

Legacoop Romagna ha consegnato all’assessora regionale Irene Priolo un documento che raccoglie le richieste di oltre 360 cooperative delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realtà che generano 7,5 miliardi di valore della produzione, danno lavoro a più di 25mila persone e contano 320mila soci.

Il presidente Paolo Lucchi ha sottolineato come, mentre il dibattito nazionale si concentri sul Ponte sullo Stretto di Messina, le infrastrutture necessarie al territorio romagnolo restino ferme, a partire dal passante di Bologna, ritenuto cruciale per la competitività regionale.

Per Rimini, la priorità assoluta indicata dalle cooperative è la realizzazione del nuovo casello sull’A14 in corrispondenza del quartiere fieristico, infrastruttura considerata strategica per sostenere l’attrattività economica e turistica. Altro tema centrale è il potenziamento del trasporto pubblico lungo la costa: il Metromare Rimini-Riccione viene visto come primo tassello di un sistema più ampio, destinato a collegare Cattolica a Ravenna e a rafforzare i collegamenti ferroviari con Bologna.

Nella visione di Legacoop, queste opere non sono solo investimenti in mobilità, ma leve decisive per lo sviluppo del territorio e la sua tenuta sociale, soprattutto alla luce dei danni causati dalle recenti alluvioni, che rendono urgente il ripristino e la messa in sicurezza della rete viaria.