Rimini, l’ex Paradiso rinasce: arriva “Casa Paradiso Art Gallery” tra arte, eventi e design

Un intervento di rigenerazione urbana restituisce alla città lo storico locale riminese

Il Paradiso torna a vivere e cambia volto. Il prossimo autunno inaugurerà a Rimini “Casa Paradiso Art Gallery”, il progetto che trasforma lo storico locale del Colle di Covignano in uno spazio dedicato ad arte, cultura ed eventi di alto profilo. Un intervento di rigenerazione che restituisce alla città uno dei suoi luoghi simbolo, proiettandolo verso una nuova dimensione internazionale. Non si tratta di un’operazione nostalgica, ma di una profonda rigenerazione urbana e culturale. La struttura polifunzionale è stata ridefinita come galleria d'arte e spazio esclusivo per grandi eventi aziendali, sfilate di moda, esposizioni e manifestazioni di respiro nazionale e internazionale. Il progetto nasce dalla volontà della società Filo Srl, che nel 2018 ha acquisito all’asta l’ex Paradiso, allora chiuso da anni e compromesso dal degrado. Dopo un lungo percorso progettuale e autorizzativo, nel 2023 è iniziata la trasformazione radicale dell’area, con l'obiettivo di coniugare memoria, bellezza e contemporaneità. La scelta del nome affonda le radici nella storia del Colle di Covignano, cuore naturale della città. Prima di diventare un punto di riferimento del jet-set, questo luogo era la casa della famiglia Fabbri, nata dall'intuizione visionaria di Tina Mirti Fabbri che, già negli anni Cinquanta, trasformò la villa collinare in un sofisticato punto d'incontro. Successivamente, negli anni Settanta, l’imprenditore Gianni Fabbri intercettò la vitalità delle nuove generazioni, trasformando il Paradiso in un fenomeno di costume unico nella storia della Riviera.

A suggellare questo ideale passaggio di testimone è Simonetta Franci, moglie del celebre semiologo Paolo Fabbri: «Mio marito amava paragonare il suo lavoro a quello del fratello Gianni: "Entrambi ci occupiamo di giovani", diceva, "io nelle aule universitarie di giorno, mio fratello accogliendoli di notte". Libri, musica e ballo sono tutte esperienze formative della giovinezza. Oggi sono sicura che entrambi avrebbero amato la rinascita di questo luogo: un progetto che fa risorgere lo spirito pionieristico originario al servizio di arte, cultura e impresa.» La riqualificazione della struttura, che sorge su un’area complessiva di 15.000 metri quadrati immersa nel verde, instaura un dialogo armonioso tra memoria e futuro. Il progetto mantiene il perimetro originario integrandolo con materiali contemporanei e sostenibili, come pietra naturale e legno ecologico, in piena armonia con il paesaggio collinare e con una vista privilegiata sul mare Adriatico. In questo percorso, elementi storici simbolici come il celebre cancello d'ingresso tornano a vivere, non più come soglia della notte ma come accesso alla creatività. Anche la nuova identità visiva, espressa nel logo, sintetizza questo posizionamento.

Casa Paradiso Art Gallery sarà una suggestiva location, un palcoscenico riservato ed esclusivo a pochi minuti dal centro città. Uno spazio concepito per brand, istituzioni e aziende che desiderano accogliere i propri ospiti in un contesto d’eccezione, ideale per svelare nuove collezioni, presentare prodotti d’eccellenza, ospitare produzioni artistiche o celebrare importanti traguardi aziendali. Un atto di restituzione di uno spazio iconico alla comunità, guidato dallo spirito delle origini ma orientato alle sfide del futuro.