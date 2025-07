Rimini, "Libri d'Amare" porta il piacere della lettura in spiaggia

L'iniziativa di bookcrossing è promossa da Sib-Confcommercio di Rimini e Biblioteca civica Gambalunga

Si chiama “Libri d'amare - Il piacere della lettura: viaggia con la mente mentre ti godi il mare” il nuovo servizio ideato e realizzato dagli operatori balneari del SIB-Confcommercio di Rimini in collaborazione con la Biblioteca civica Gambalunga di Rimini e il patrocinio del Comune di Rimini.

Un’iniziativa culturale fortemente voluta dal presidente provinciale del SIB, Riccardo Ripa e presentata questa mattina direttamente sulla spiaggia, ai bagni 108/109 Mareblu di Rimini insieme all’assessora al Demanio del Comune di Rimini, Valentina Ridolfi, alla direttrice della Biblioteca Gambalunga, Nadia Bizzocchi e al presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini. Gli operatori balneari coinvolti creano presso i propri stabilimenti balneari dei veri e propri “corner letterari”: aree di relax, in cui clienti e turisti potranno trovare saggi, romanzi, libri per ragazzi e testi messi liberamente a disposizione dalla biblioteca comunale, oltre a materiale informativo con i contatti della biblioteca e flyer sulle sue Sale Antiche.

“Inizio ringraziando di cuore la direttrice Bizzocchi che fin dal primo momento ha abbracciato questa iniziativa attivando questa importante collaborazione – dice Riccardo Ripa - così come l’assessora Ridolfi per essere qui oggi con noi e il presidente Zanzini che si è mostrato subito entusiasta per questo progetto. Ultimi, ma non ultimi, un grazie agli operatori balneari associati al SIB-Confcommercio di Rimini per avere aderito tutti a Libri d’Amare. Abbiamo pensato a questa iniziativa con due obiettivi: proporre un servizio culturale ai nostri ospiti affiancandolo ai più tradizionali servizi di spiaggia come animazione e attività fisica per dare loro la possibilità di fruire liberamente di libri e goderseli mentre si rilassano in spiaggia, magari staccando un po’ dal telefonino che, come vediamo, anche in vacanza impegna molte ore delle giornate. E poi vogliamo consolidare il rapporto tra imprenditori balneari e biblioteca, tra spiaggia e centro storico, per incentivare i turisti a conoscere le bellezze culturali e storiche offerte dalla città di Rimini, a partire proprio dalla biblioteca stessa che possiede un tesoro inestimabile di testi, stampe, immagini e splendide sale storiche assolutamente da visitare”.

“Insieme alla collega Patrizia Bebi ci siamo impegnate subito per proporre una selezione di testi, romanzi, saggistica, libri per ragazzi che potesse essere interessante per i turisti – ha spiegato la direttrice della Gambalunga, Nadia Bizzocchi – preparando insieme agli operatori di spiaggia questa iniziativa di bookcrossing. Il servizio pubblico reso della biblioteca è proprio quello di dare la possibilità gratuitamente di fruire di testi e materiali per lo studio, di fare ricerca storica, ma anche di sostenere e mantenere aggiornate le abilità celebrali di ognuno di noi promuovendo la lettura, che attiva le funzioni cognitive e porta benessere, socialità, empatia, relazioni, spirito aperto. E’ un piacere per noi proporre letture e promuovere fra i turisti la conoscenza della nostra Biblioteca, che oltre ad essere inserita in un palazzo bellissimo, ha una storia molto particolare ed è una delle prime biblioteche italiane ad essere stata aperta al pubblico, nel 1619. Fare conoscere ai turisti la nostra Biblioteca significa contribuire a superare la distanza tra mare e centro storico, tra libri e divertimento di spiaggia: sono entusiasta di quella collaborazione, che spero possa crescere ulteriormente”.

“Sono grata per questo invito del SIB e di Confcommercio – ha detto l’assessora Valentina Ridolfi -, felice e affascinata dalla passione che la direttrice Nadia Bizzocchi e le colleghe mettono e trasmettono in ogni cosa che fanno: è un grande capitale per la nostra città. Sono grata di essere stata coinvolta in questa iniziativa fuori dagli schemi, che spariglia le carte e rompe la scatola della tradizionale vacanza balneare. Sono ancora più contenta che questa idea sia venuta dagli operatori di spiaggia con così tanta energia: significa che siamo una comunità attiva, che funziona e da parte dell’amministrazione comunale c’è pieno sostegno. Leggere in spiaggia è un piacere indiscutibile che coinvolge due concetti molto importanti: il tempo e lo spazio. Non siamo più abituati a prenderci tempo. Con una società che ci pungola costantemente ad andare di fretta, i libri ci permettono di riappropriarci dei ritmi consoni al ragionamento, ai sentimenti, alla concentrazione, e anche dello spazio, entrando dentro a questi veri e propri viaggi con la mente. Dare ai turisti questa possibilità è un grande regalo e ne amplifica il valore, così come sono certa che sarà un regalo apprezzato fare conoscere agli ospiti che vengono da fuori il nostro centro storico, la nostra biblioteca, permeando di cultura la loro vacanza al mare”.

“La nostra città è trasformata in una destinazione turistica polifunzionale – ha detto Giammaria Zanzini, presidente di Confcommercio della provincia di Rimini - e la cultura, di cui oggi celebriamo il connubio con il turismo balneare, è elemento fondamentale per attrarre target diversificati e per destagionalizzare l’offerta. Sono già stati fatti grandi passi dall’amministrazione con la riqualificazione e la valorizzazione dell’intero centro storico, che ora è in grado di attrarre visitatori e non a caso stiamo salendo le classifiche delle principali realtà italiane in cui il sistema produttivo culturale ha incidenza sull’economia locale. La cultura è leva di marketing e soprattutto è motore di sviluppo economico: ogni euro speso in cultura ne genera 2,65 in indotto per l'economia locale. Ecco perché questa sinergia pubblico-privato, nel suo piccolo, suggella una visione forte e di lungo raggio che deve continuare su vari fronti portando investimenti in innovazione, riqualificazione, sostenibilità e valorizzazione delle eccellenze, per consolidarci come punto di riferimento turistico non solamente balneare: oggi partiamo dalla spiaggia per continuare a puntare forte sulla cultura”.