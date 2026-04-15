Rimini, l’Iran rassicura: “Amiamo la Riviera, nessuna minaccia”

Il Sindaco Sadegholvaad difende Rimini: "Parole inaccettabili da Trump, serve abbassare i toni"

Nel pieno delle tensioni internazionali tra Donald Trump e l’Iran, anche Rimini finisce al centro del dibattito, seppur solo sul piano mediatico.

A far discutere sono state le dichiarazioni dell’ex presidente Usa, che in un’intervista ha evocato possibili rischi per l’Italia in caso di escalation con Teheran, criticando la premier Giorgia Meloni.

La replica iraniana è arrivata via social dalla rappresentanza diplomatica: toni opposti e rassicuranti, con un messaggio diventato virale in poche ore. «Perché dovremmo colpire l’Italia? Amiamo gli italiani e città come Roma, Rimini, Milano e Venezia», si legge nel post.

Il post con cui l’ambasciata Iraniana ha replicato a Trump

Un riferimento diretto alla Riviera che ha subito attirato l’attenzione anche a livello locale, tra curiosità e ironia degli utenti.

Interviene il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad: «Parole inaccettabili dagli Stati Uniti. È difficile immaginare intenzioni belliche dell’Iran verso il nostro Paese. Serve abbassare i toni».

Nel frattempo, mentre il conflitto resta reale sul piano internazionale, la “guerra” comunicativa corre sui social, coinvolgendo anche – simbolicamente – la Riviera.