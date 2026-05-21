Rimini, Lisi e Brunori: “Dieta vegetale e politiche verdi contro la crisi climatica”

I consiglieri presenteranno al consiglio comunale una proposta di deliberazione per l'adesione al trattato "Plant based"

I consiglieri comunali Gloria Lisi e Stefano Brunori presenteranno questa sera (21 maggio), in consiglio comunale, una proposta di deliberazione per l'adesione al trattato "Plant based". SI tratta, spiega Lisi, "di una strategia globale volta a mitigare l'emergenza climatica". Per noi, evidenzia, "attuare delle politiche verdi significa questo: proporre azioni concrete".

Il documento. aggiunge Lisi, "si apre con una dettagliata analisi scientifica e normativa che evidenzia l'impatto ambientale insostenibile dell'industria zootecnica, indicandola come principale responsabile delle emissioni di metano e della deforestazione".

I due consiglieri proporranno alla giunta una serie di impegni pratici: "La promozione di diete vegetali negli eventi pubblici, l'educazione alimentare nelle scuole e la revisione dei piani urbanistici in ottica ecosostenibile".



"Pur non essendo un vincolo legale immediato - argomenta la consigliera - l'atto mira a una transizione verso sistemi alimentari sostenibili per proteggere la biodiversità e garantire il benessere delle generazioni future in linea con gli obiettivi internazionali sul clima, come quello di raggiungere gli obiettivi dell’agenda 2030".



"Dallo scorso anno il referente di Plant Based Treaty ha cercato di coinvolgere tutti i consiglieri comunali sia dí maggioranza che di minoranza per promuovere la firma di questo trattato al Comune di Rimini che sarebbe il primo Comune italiano ad aderire, e noi saremmo molto orgogliosi di poter raggiungere questo risultato tutti insieme attraverso un atto concreto contro il cambiamento climatico. Auspichiamo che questa sarà una bella serata a favore dell’ambiente e ci uniremmo a 71 città che hanno già aderito fra cui Edimburgo ed Amsterdam", chiosa Lisi.