Rimini, lo “Stupido Hotel” chiude e riparte da Mosca

“Costi troppo alti e stagionalità pesante. In Russia opportunità migliori e investimenti più sostenibili”

Dopo quasi dieci anni a Miramare di Rimini, lo Stupido Hotel abbassa le serrande. Il gestore, Fabio Silva, spiega alla stampa locale, che l’aumento dei costi e la forte stagionalità hanno reso impossibile proseguire l’attività in Riviera. L’albergo riaprirà nel 2026 a Mosca, città d’origine della moglie, dove Silva ha trovato strutture più moderne, canoni più sostenibili e un mercato turistico in crescita.

Noto per il suo “reality alberghiero” a un euro a notte, l’hotel era diventato un caso mediatico. Ora l’imprenditore guarda avanti: “A Mosca i costi sono più proporzionati e le opportunità migliori. Contiamo di inaugurare a marzo 2026”.