Rimini mangia di corsa: è terza in Italia per il poco tempo trascorso a tavola

A Rimini si trascorrono in media 29,7 minuti per pasto. Solo Genova e Messina hanno tempi più brevi secondo la ricerca condotta da Unobravo

A tavola Rimini non perde tempo. Con una media di 29,7 minuti per pasto, la città si piazza al terzo posto nella classifica italiana delle città in cui si trascorre meno tempo a mangiare. Davanti ci sono soltanto Genova, con 29,2 minuti, e Messina, con 29,4. Un dato che fotografa abitudini quotidiane e ritmi della tavola, senza però permettere di stabilire da solo quanto siano conviviali o meno.

Il dato emerge da una ricerca realizzata da Unobravo, che ha intervistato 1.670 adulti in tutta Italia per analizzare il rapporto degli italiani con i pasti, il tempo trascorso a tavola e il modo in cui cambia l'esperienza quando si mangia da soli oppure in compagnia.

Per Rimini, dunque, il risultato è netto: con i suoi 29,7 minuti di media, la città si trova nella parte più bassa della graduatoria. Subito sopra compaiono Roma, con 30,3 minuti, e Napoli, con 30,4. All'estremo opposto, la classifica vede Taranto con 40,9 minuti, Trieste con 40,7 e Modena con 39,6.

Ma il dato riminese diventa ancora più interessante se si guarda a cosa succede quando il pasto cambia contesto. A livello nazionale, infatti, la durata aumenta sensibilmente quando a tavola ci sono gli amici: in media si arriva a 55,6 minuti, contro i 19,9 minuti di un pasto consumato da soli. Un pasto durante una normale giornata feriale a casa dura invece 31 minuti, mentre al lavoro si scende a circa 25 minuti. La ricerca mostra anche quanto la dimensione della convivialità resti importante per gli italiani. Il 77% degli intervistati considera il pasto condiviso un momento utile a rafforzare i legami familiari, mentre il 53% dice che vorrebbe mangiare in compagnia più spesso. Allo stesso tempo, il 73% ritiene che smartphone e altre distrazioni digitali riducano attenzione e coinvolgimento durante i pasti. A Rimini, insomma, il cronometro della tavola corre più veloce rispetto a gran parte delle altre città considerate dalla ricerca. I 29,7 minuti collocano infatti la città al terzo posto tra quelle dove si mangia più rapidamente. Un dato curioso per una città inserita in un territorio dove il cibo e la convivialità rappresentano una parte importante della vita quotidiana, ma che lo studio invita a leggere soprattutto come fotografia delle abitudini dichiarate dagli intervistati, non come una misura assoluta dello stile di vita dei riminesi.