Rimini, manutenzione alla pedana di Castel Sismondo: lavori dal 26 al 30 ottobre

Il cantiere interesserà l’ingresso al Fellini Museum in piazza Malatesta. Durante gli interventi, l’accesso al Castello e al museo sarà garantito da due ingressi laterali

Da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre la pedana in legno all’ingresso di Castel Sismondo, che conduce al Fellini Museum, sarà interessata da un intervento di manutenzione generale. Al termine dei lavori, uno dei luoghi simbolo della Rimini culturale avrà un ingresso più curato e accogliente per cittadini e visitatori.

Per svolgere le lavorazioni in sicurezza, l’area di cantiere in piazza Malatesta sarà transennata. Durante i lavori l’accesso al Castello e al Fellini Museum sarà garantito da due ingressi laterali, uno sul lato ovest del piazzale e uno sul lato est, indicati da apposita segnaletica.

L’intervento prevede l’allestimento del cantiere, con la transennatura dei percorsi e lo svuotamento delle vasche; lo smontaggio dell’impianto di nebulizzazione; la rimozione di tutte le tavole della pedana e la loro pulizia da viti e residui metallici di fissaggio; la manutenzione della sottostruttura portante, che presenta segni di deterioramento; il rimontaggio delle tavole, pulite e trattate con impregnante e protettivo, e la sostituzione di quelle danneggiate; il rimontaggio dell’impianto di nebulizzazione; la pulizia dell’area, il riempimento delle vasche e la rimozione del cantiere.

I lavori saranno eseguiti dal Servizio Infrastruttura Stradale di Anthea.

L’Amministrazione comunale ringrazia cittadini e visitatori per la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi, necessari a restituire alla città un ingresso al Castello ancora più bello e funzionale.