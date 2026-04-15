Rimini Marathon, al Village informazione e testimonianze sul Parkinson

Un banchetto informativo per raccontare le attività dedicate alle persone con Parkinson e alle loro famiglie

Dal 17 al 19 aprile, all’interno del Marathon Village allestito tra Piazzale Fellini e la Rotonda Lucio Battisti, nel cuore di Marina centro a Rimini, la Cooperativa Il Gesto e l’Associazione Parkinson in Rete ODV saranno presenti con un banchetto informativo aperto al pubblico per tutta la durata della manifestazione.

Nel cuore del villaggio, punto di ritrovo e passaggio per atleti, accompagnatori, famiglie e visitatori, le due realtà saranno a disposizione per far conoscere più da vicino le attività presenti sul territorio, i percorsi di supporto e le iniziative dedicate alle persone che convivono con il Parkinson e ai loro familiari. La presenza al Marathon Village rappresenta quindi un’occasione importante per incontrare la cittadinanza, creare momenti di confronto e portare l’attenzione su un tema che riguarda da vicino molte persone, ma che ancora oggi ha bisogno di maggiore conoscenza e consapevolezza.

La Cooperativa Il Gesto e l’Associazione Parkinson in Rete ODV condividono infatti un lavoro quotidiano fatto di relazioni, ascolto, accompagnamento e sostegno, con l’obiettivo di offrire punti di riferimento concreti alle persone e alle famiglie. Essere presenti in uno spazio aperto e vissuto come il Marathon Village significa portare questo impegno dentro un contesto pubblico, accessibile e fortemente partecipato, dove l’informazione può diventare anche occasione di vicinanza e comunità.

Nel corso dello stesso weekend, l’impegno dell’Associazione Parkinson in Rete ODV proseguirà anche attraverso un appuntamento culturale. Sabato 18 aprile alle ore 17, alla Fumetteria Alcatraz, è infatti in programma la presentazione di “I sogni di Park”, una graphic novel che racconta il Parkinson attraverso il linguaggio del fumetto.