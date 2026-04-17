Rimini Marathon, attenzione ai bus: linee deviate e fermate sospese
Le info di Start Romagna per la giornata di domenica 19 aprile
A causa delle modifiche apportate alla viabilità per consentire lo svolgimento della Rimini Marathon, nella giornata di domenica 19 aprile le linee del trasporto pubblico locale che transitano sulle strade interessate dalla manifestazione, nei territori di Rimini, Riccione e Misano Adriatico, subiranno delle modifiche.
La linea 11 non verrà eseguita fino al termine della manifestazione, mentre numerose altre linee subiranno deviazioni di percorso e sospensione di alcune fermate. Tutte le modifiche sono consultabili sul sito web di Start Romagna nella pagina dedicata: https://www.startromagna.it/infobus/rimini-riccione-misano-adriatico-rimini-marathon-2026-il-19-aprile/.
Start Romagna invita l’utenza a consultare anticipatamente le modifiche prima di mettersi in viaggio ed informa che anche le linee non interessate dal passaggio della Rimini Marathon potrebbero subire dei ritardi a causa del traffico che potrebbe riversarsi sulle vie alternative.