Rimini Marathon, sport e cultura: la città si prepara per una settimana ricca di eventi

L'appuntamento più atteso è la Rimini Marathon, in programma dal 17 al 19 aprile

Prende il via una nuova settimana a Rimini: al centro degli appuntamenti l’attesa Rimini Marathon, in programma dal 17 al 19 aprile. L'edizione 2026 si preannuncia di altissimo profilo tecnico poiché ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di Maratona, richiamando in città i migliori atleti del panorama nazionale e internazionale, con più di 2.100 runner in gara per la maratona e oltre 10.000 partecipanti ai nastri di partenza in totale. La manifestazione, si conferma anche una grande festa di comunità e solidarietà: accanto alle gare competitive, sono previste gare aperte a tutti, come la Family Run e la Kids Run, oltre al tradizionale raduno degli spingitori di carrozzine, simbolo dell'anima inclusiva che caratterizza da sempre questa competizione. Il cuore dell'evento è il Parco Fellini con partenza dalla Rotonda Lucio Battisti di fronte al Grand Hotel e un percorso suggestivo che unisce la bellezza del lungomare e del centro storico riminese alle località di Riccione e Misano Adriatico.

Prosegue il ciclo di incontri intitolato Federico Fellini e i mestieri del cinema, curato da Gianfranco Angelucci, che si concentra sui diversi aspetti della produzione cinematografica. L’ultimo di questi incontri, previsto per martedì 14 aprile è dedicato alla Musica, uno degli elementi fondamentali del cinema felliniano. Durante la serata, verranno illustrate le collaborazioni con compositori come Nino Rota e Nicola Piovani, accompagnate da immagini, clip e fotografie, per scoprire i segreti e le magie dietro le colonne sonore dei film.

L’ intreccio tra Cinema e Musica prosegue con la proiezione di "Tutta Vita", il film documentario, diretto da Valentina Cenni, che racconta un'esperienza creativa straordinaria: una settimana di residenza artistica a Palazzo Lantieri dove giganti del jazz come Enrico Rava, Paolo Fresu e Stefano Bollani si sono ritrovati per condividere tempo e improvvisazione. Dopo il debutto alla Festa del Cinema di Roma, il film arriva anche a Rimini, al Cinema Fulgor, giovedì 16 aprile alle ore 21. La serata sarà impreziosita dalla presenza in sala della regista Valentina Cenni e di Stefano Bollani, che dialogheranno con il pubblico per raccontare la genesi di questo progetto.

Ancora la musica al centro di un importante evento fieristico che torna a Rimini dove si dà appuntamento il mondo dell'innovazione tecnologica e dello spettacolo con la nona edizione di MIR - Multimedia Integration Expò, in programma alla Fiera di Rimini fino al 14 aprile. Punto di riferimento in Italia per le tecnologie audio, video e luci, la manifestazione riunisce i professionisti dei settori eventi, broadcast e installazioni immersive. I visitatori possono scoprire le ultime novità su intelligenza artificiale, ambienti immersivi e design multisensoriale attraverso dimostrazioni pratiche e incontri con esperti del settore.

Il calendario prosegue poi con Macfrut, fiera leader a livello internazionale per la filiera ortofrutticola, che conferma Rimini come polo strategico per i professionisti del comparto in Italia e all'estero (dal 21 al 23 aprile).

Per la rassegna Libri da queste parti, promossa dalla Biblioteca Gambalunga giovedì 16 aprile è ospite Umberto Piersanti in dialogo con Milena De Luigi e Isabella Leardini, mentre venerdì 17 aprile è la volta di Michele Chiaruzzi e Sofia Ventura in dialogo con Carlo Cavriani.

L’aspetto culturale si amplia con i laboratori di Officina Gambalunga, dedicati a scrittura, disegno, fumetto e calligrafia e con Ritorno all’Astoria, tra appuntamenti di teatro, sport e attività creative.

Al Cinema Fulgor, lunedì 13 aprile, si potrà rivedere il film “Control” di Anton Corbijn, in una rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, promossa in collaborazione con la Cineteca di Bologna, mentre martedì 14 aprile l’appuntamento è con Aperitivo corto, che vede la proiezione di cortometraggi che riguardano l'intera cinquina dei candidati al David di Donatello 2026, accompagnati da aperitivo. Infine domenica 19 aprile, per la rassegna Colazione e film, le proiezioni proposte sono ‘Roma città aperta’ di Roberto Rossellini (Italia, 98', 1945) e ‘Ladri di biciclette’ di Vittorio De Sica (Italia, 92', 1948).





Continuano fino al 15 aprile, le iniziative della Giornata del Mare e della Cultura Marinara, un evento promosso da Rimini Blue Lab e altre realtà locali, che questa settimana coinvolge in particolare le spiagge di San Giuliano Mare e Miramare con attività per lo più per le scuole, che includono laboratori di osservazione al microscopio e attività di educazione ecologica.





Inoltre, venerdì 17 aprile (ore 18) la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini organizza una conferenza con il geografo Franco Farinelli per approfondire il ruolo dell'Adriatico come spazio di connessione culturale e geografica tra Oriente e Occidente, mentre lunedì 21 aprile il Club Nautico ospita Susy Zappa per la presentazione del suo ultimo libro, ‘Racconti al faro. Memorie e leggende dell’isola di Batz’. Un incontro dedicato a chi ama il mare, i libri e i racconti che sanno portare lontano.

Non mancheranno gli appuntamenti teatrali di Castoro Teatro, come Tra deserto e tempesta, un monologo che indaga i temi della voce e dei "mostri" nella società contemporanea. Sul fronte della danza espressiva, Movimento Centrale organizza a Viserba un seminario dedicato a operatori e appassionati desiderosi di approfondire il linguaggio del corpo e il movimento creativo.

Domenica 19 aprile, l’energia si sposta sulla danza sportiva con Rimini in ballo: una prestigiosa competizione nazionale che vedrà alternarsi in pista numerosi stili, dalle danze folk fino al jazz, offrendo un vivace spettacolo di ritmo e tecnica.

Il weekend dei motori si apre venerdì 17 aprile con la quinta edizione di Roman Roads. Il prestigioso tour dedicato alle auto d'epoca attraverserà le strade cittadine, prima di concludere la tappa nella cornice d'eccezione del Grand Hotel.

Al Centro per le Famiglie continuano gli incontri dedicati a genitori e insegnanti per affrontare le sfide dell’adolescenza e migliorare il sostegno ai giovani (14 aprile), a cui si affianca un percorso formativo gratuito sull’educazione digitale, rivolto agli adulti, per guidare l’uso consapevole di social media e videogiochi tra i bambini. Il 13 aprile, invece, presso il centro scolastico di Miramare, si tiene l’ultimo appuntamento con Educare Verbo Plurale, che approfondisce temi come l'autostima e le relazioni.

Sempre lunedì 13 aprile ai Nodi Territoriali di Salute Sud Mare, Sud Monte e Marecchiese si svolgono diversi eventi dedicati al benessere sociale e alla crescita personale, in particolare per caregivers e familiari di persone con difficoltà cognitive.