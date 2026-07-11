Rimini, meditazione all’alba in spiaggia: al via il viaggio sonoro sul mare

Dal 13 luglio sette appuntamenti al Chiringuito Ciento Ciento con Melissa Buccella

È in arrivo il primo dei 7 appuntamenti meditativi all’alba, sulla spiaggia, per riconnettersi con sé stessi nel momento più magico della giornata, regalando al proprio corpo un risveglio profondo e rigenerante. Il viaggio trasformativo partirà lunedì 13 luglio sulla Spiaggia n.100 di Rimini: gli eventi saranno ospitati dal Chiringuito Ciento Ciento, e saranno guidati da Melissa Buccella (fondatrice di Spazio Sacro Academy), operatrice specializzata e "CantArpista Alchemica" nota per i suoi percorsi di trasformazione interiore attraverso le sacre frequenze.

I benefici del risveglio all’alba sul mare

Partire dai benefici del corpo è il fulcro di questa esperienza. Praticare la meditazione e l'ascolto profondo alle prime luci dell'alba, in riva al mare, offre vantaggi straordinari per l'organismo:

Risveglio muscolare e riduzione del cortisolo: L'alba favorisce una transizione dolce dal sonno alla veglia, riducendo i livelli di stress e stabilizzando la pressione sanguigna.

Benefici dell'aeroterapia marina: Respirare l'aria ricca di iodio e sali minerali del mattino presto purifica le vie respiratorie e stimola il metabolismo e il sistema immunitario.

Armonizzazione cellulare: Il corpo umano è composto per oltre il 65% d'acqua. Le vibrazioni degli strumenti sacri applicate in un contesto naturale amplificano la circolazione energetica, aiutando a sciogliere le tensioni muscolari profonde e a ritrovare la centratura psicofisica.



L'esperienza: un viaggio sonoro di un'ora

Ogni incontro avrà la durata di 1 ora ed è pensato come un vero e proprio concerto meditativo a piedi nudi sulla sabbia. Melissa Buccella accompagnerà i partecipanti nel passaggio dalla notte al giorno attraverso l'uso di canti antichi, campane tibetane, arpa di cristallo e arpa celtica. Le melodie e le frequenze armoniche (fino a 432 Hz) agiranno direttamente sul sistema nervoso, inducendo uno stato di rilassamento profondo e di benessere generale.

Per partecipare non sono necessarie competenze pregresse: è sufficiente portare con sé un tappetino o un semplice asciugamano.

Il calendario degli appuntamenti

Il viaggio sensoriale si articolerà in 7 date tra luglio e agosto:

Luglio: 13/07 – 21/07 – 27/07

Agosto: 03/08 – 13/08 – 19/08 – 26/08

L’orario di inizio sarà variabile, tarato esattamente sul progressivo sorgere del sole per godere appieno dello spettacolo dell’alba. Gli orari precisi di ogni singola data saranno costantemente aggiornati sulla pagina Instagram ufficiale del Chiringuito: @ciento.ciento.

Formule e modalità di prenotazione

Per consentire a ognuno di vivere l'esperienza secondo i propri desideri, sono state previste due diverse formule:

Bagno Sonoro: 15 € (esperienza meditativa) Bagno Sonoro + Colazione in spiaggia: 25 € (per completare il risveglio con una colazione vista mare presso il Chiringuito Ciento Ciento)

I posti sono limitati per garantire la qualità e l'intimità dell'esperienza olistica. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata direttamente sul sito web ufficiale dell'evento: https://bagnosonoro.cientociento.it/