Rimini - Meteo per il 1 novembre 2026: piogge in arrivo e temperature miti

A Rimini il 1 novembre 2026: giornata in peggioramento con piogge intermittenti e accumuli intorno a 25 mm; temperature tra 9°C e 12°C.

L'autunno si fa sentire: per Rimini il 1 novembre 2026 è atteso un peggioramento che interesserà la giornata con precipitazioni in arrivo dalla mattina e un aumento dell'instabilità nel pomeriggio e sera. Temperature miti per il periodo, ma visibilità e condizioni stradali potrebbero peggiorare.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo con nubi sparse (circa 50%) e tempo asciutto. Temperatura intorno a 11.7°C (percepita 10.6°C), umidità 64% e pressione 1021 hPa. Vento debole da NE a ~2.6 m/s con raffiche fino a 4.6 m/s. Possibilità di precipitazioni nulla (pop 0).

Prima mattina (03:00): condizioni ancora in prevalenza nuvolose con nubi sparse (61%). Temperatura stabile a 11.6°C, umidità 63% e pressione 1020 hPa. Vento debole ~2.9 m/s da NE con raffiche fino a 5.4 m/s. Tempo asciutto ma cielo coperto in aumento.

Mattina (06:00): al risveglio cielo con poche nubi (17%) e temperature attorno a 11.5°C. Umidità 62% e pressione 1019 hPa. Vento moderato 4.5 m/s con raffiche fino a 8.5 m/s. Leggera probabilità di pioggia isolata (pop 26%), quindi non si escludono deboli precipitazioni locali.

Mezza mattinata (09:00): peggioramento in atto con pioggia leggera: accumulo previsto ~2.8 mm nelle 3 ore. Temperatura 11.2°C, umidità 75% e pressione 1020 hPa. Vento intorno a 4.8 m/s con raffiche fino a 9.8 m/s. Visibilità ridotta (circa 6.7 km).

Mezzogiorno (12:00): persiste pioggia leggera con altri ~2.3 mm attesi nelle 3 ore. Temperatura massima della giornata poco sopra i 12°C (12.5°C), umidità 63% e pressione 1019 hPa. Vento da NE a ~5.7 m/s con raffiche fino a 12.1 m/s. Cielo coperto (87%).

Primo pomeriggio (15:00): aumento dell'intensità con pioggia moderata e accumulo ~6.3 mm nelle 3 ore; umidità alta (88%). Temperatura scende a 9.6°C, pressione 1019 hPa. Vento più debole, intorno a 2.5 m/s con raffiche fino a 4.3 m/s. Visibilità ulteriormente ridotta (circa 4.1 km).

Tardo pomeriggio (18:00): pioggia moderata ancora presente con ~5.8 mm nelle 3 ore. Temperatura intorno a 9.4°C, umidità 87% e pressione 1019 hPa. Vento molto debole (~0.5 m/s) ma cielo completamente coperto. Condizioni di bagnato e possibile formazione di pozzanghere.

Sera (21:00): la giornata termina con pioggia moderata e il massimo accumulo orario tra le ore serali (~7.7 mm nelle 3 ore). Temperatura in lieve rialzo a 10.5°C, umidità 82% e pressione 1020 hPa. Vento moderato 6.1 m/s con raffiche fino a 11.4 m/s. Visibilità molto ridotta (circa 2.2 km): prestare attenzione alla guida.

Riepilogo del giorno

Giornata in peggioramento a Rimini il 1 novembre 2026: dopo una notte e prima mattinata relativamente tranquille, dalla mezza mattinata si attendono piogge intermittenti che aumentano d'intensità nel pomeriggio e in serata, con accumuli complessivi dell'ordine di ~25 mm. Temperature miti per il periodo, generalmente tra 9°C e 12.5°C. Venti deboli-moderati con raffiche fino a ~12 m/s e visibilità ridotta soprattutto nelle ore di pioggia. Consigli: portare un ombrello, guidare con prudenza e considerare possibili rallentamenti per condizioni stradali bagnate.