Rimini, Miles Davis rivive al Teatro Galli con Wayne Horvitz Electric Circus

Sabato 10 ottobre alle 21.15, per Percuotere la Mente, un concerto tra jazz-rock, funk, soul e improvvisazione nel centenario della nascita del trombettista americano

A cent'anni dalla nascita, la musica di Miles Davis continua a ispirare nuove sperimentazioni. È da questa eredità che prende forma Miles in the Sky, il concerto con cui il grande ensemble Wayne Horvitz Electric Circus rende omaggio al leggendario trombettista statunitense (1926-1991). L'appuntamento è per sabato 10 ottobre alle ore 21.15 al Teatro Galli di Rimini, nell'ambito di Percuotere la Mente, storica rassegna della Sagra Musicale Malatestiana dedicata ai nuovi linguaggi e contaminazioni musicali.

Wayne Horvitz Electric Circus è un grande ensemble, prevalentemente elettrico, che remixa soul, funk, jazz-rock e rock classici per il XXI secolo. Guidato dal compositore Wayne Horvitz guida l’ensemble attraverso un montaggio psichedelico, che combina sezioni d’insieme serrate con improvvisazioni di ampio respiro: a volte tre brani possono essere eseguiti simultaneamente in tre tonalità diverse e con tre tempi diversi, altre volte la band si scatena abbandonando i brani per sprigionare al massimo il suo potenziale. Questo approccio consente a un grande ensemble, composto dai migliori musicisti dell’area tosco-emiliana-romagnola, di collaborare con Horvitz e sperimentare l’intera idea di direzione, il tutto in un contesto che spazia dalla follia più totale al meglio della produzione jazz-rock davisiana.

Dopo aver suonato con gli Electric Circus esclusivamente a Seattle dal 2015, il concettualista e direttore d’orchestra Wayne Horvitz ha presentato l’orchestra avvalendosi di musicisti locali, in diverse città d’Europa, Canada e Stati Uniti, tra cui l’Angel City Jazz Festival, il Vancouver Jazz Festival e il Porgy and Bess di Vienna, dove la band ha presentato due set davanti a un pubblico gremito, con un’accoglienza entusiastica e travolgente.



