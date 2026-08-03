Rimini, militare fuori servizio sventa una rapina e blocca il fuggitivo

Con i figli in bicicletta, un soldato del Settimo Reggimento Aves Vega insegue e immobilizza il rapinatore del Conad di via Coletti

Era uscito in bicicletta con i due figli, senza immaginare che di lì a pochi minuti si sarebbe ritrovato a inseguire un rapinatore per le strade di San Giuliano. Il sangue freddo, l'addestramento e la prontezza di un militare del Settimo Reggimento Aves "Vega", libero dal servizio, hanno permesso di bloccare l'autore di una rapina avvenuta nel primo pomeriggio di sabato al Conad di via Coletti.

Tutto è successo intorno alle 13.30. Un uomo di origine nordafricana avrebbe sottratto numerosi prodotti dagli scaffali del supermercato. Scoperto da una commessa, nel tentativo di guadagnarsi la fuga l'avrebbe spintonata con violenza, facendola cadere a terra, prima di allontanarsi di corsa.Proprio in quel momento il militare stava transitando nella zona. Insospettito dai movimenti dell'uomo appena uscito dal supermercato, è entrato nel punto vendita per capire cosa fosse accaduto. La dipendente, ancora sotto choc, gli ha raccontato la rapina e fornito una descrizione dettagliata del responsabile, che coincideva con quella dell'uomo visto pochi istanti prima.

Senza perdere tempo il soldato si è messo all'inseguimento del fuggitivo, che indossava una maglietta nera, pantaloni verdi e uno zaino. La corsa è proseguita da via Coletti fino a via Gulli, dove il rapinatore ha tentato di nascondersi all'interno di un furgone abbandonato. Il militare ha immediatamente contattato il 112, qualificandosi e indicando con precisione il punto in cui si trovava il sospettato. Accortosi di essere stato individuato, l'uomo ha ripreso la fuga a piedi. Ne è nato un lungo inseguimento attraverso via Attendolo, via Sinistra del Porto, via Madonna della Scala e infine via Marecchia, nel cuore del borgo San Giuliano.

Pochi istanti prima aveva già aggiornato le forze dell'ordine anche attraverso una nuova chiamata al 113, comunicando gli spostamenti del fuggitivo. Quando si è visto ormai senza via di scampo, il rapinatore ha deciso di affrontare il militare, avvicinandosi con fare minaccioso e tentando di aggredirlo.Il soldato, forte dell'addestramento ricevuto e dell'esperienza maturata nell'operazione "Strade Sicure", è però riuscito a neutralizzarlo e a mantenerlo bloccato fino all'arrivo dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno quindi arrestato il presunto rapinatore e recuperato l'intera refurtiva.

L'uomo dovrà ora rispondere della rapina e comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per il processo con rito direttissimo. Anche la commessa ferita durante la colluttazione è stata soccorsa dopo essere stata spintonata nel tentativo del malvivente di garantirsi la fuga.