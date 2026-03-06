Rimini, mimose solidali per la Festa della Donna sulla spiaggia

La Cooperativa Operatori di Spiaggia e lo IOR - Istituto Oncologico Romagnolo promuovono un gesto simbolico tra solidarietà e salute

La Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini anticipa la Festa della Donna con un gesto simbolico e solidale: la distribuzione delle mimose dello IOR – Istituto Oncologico Romagnolo, un’iniziativa che unisce celebrazione, sensibilità sociale e impegno per la salute.

Protagoniste della giornata sono le bagnine della Riviera, celebrate sulla spiaggia – con la duna di sabbia e il mare alle spalle – da Mauro Vanni e Marco Cerri, presidente e vicepresidente della Cooperativa Operatori di Spiaggia.

La duna: un luogo che durante l’inverno è diventato punto di incontro e di bellezza grazie alle panchine e alla mostra allestita sulla duna, capace di rendere speciale e magica la spiaggia anche nei mesi più freddi.

Proprio in questi giorni le installazioni stanno per essere rimosse, segnando simbolicamente il passaggio dall’inverno alla nuova stagione balneare.

La collaborazione tra Cooperativa Operatori di Spiaggia, Piacere Spiaggia Rimini e IOR – Istituto Oncologico Romagnolo proseguirà anche nei mesi estivi. Sono infatti in fase di organizzazione una serie di incontri ed eventi medico-educativi dedicati alla prevenzione e alla corretta esposizione al sole, con particolare attenzione alla salute della pelle.

Un impegno condiviso che unisce il mondo della spiaggia alla cultura della prevenzione e del benessere.

Intanto la spiaggia di Rimini si prepara ad accogliere una nuova stagione ricca di iniziative, appuntamenti e momenti di incontro, confermando ancora una volta la sua vocazione all’ospitalità, alla cultura del mare e alla qualità della vita.