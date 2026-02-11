Rimini, minaccia la madre: "Ti faccio uccidere con 45 coltellate". Arrestata 29enne

L'incubo di una madre riminese finisce con l'arresto della figlia

Una 29enne riminese è finita in carcere con l’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della madre di 59 anni. La donna, tossicodipendente, avrebbe più volte minacciato e aggredito la madre, arrivando a dirle: «Ti faccio uccidere con 45 coltellate».

Secondo il giudice, la giovane è pienamente consapevole delle proprie azioni: revocata così la misura in una struttura sanitaria e disposta la custodia in carcere. Le violenze, già oggetto di una precedente condanna nell’estate 2024, includevano lanci di oggetti, calci e pugni, con ferite curate al pronto soccorso.

La madre, esasperata, ha denunciato tutto ai carabinieri. L’udienza preliminare è fissata per la prossima settimana.