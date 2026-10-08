Rimini, moda sostenibile e musica: in piazza Mazzini la sfilata Eco-Couture

Domenica, alla festa del Borgo Sant'Andrea le creazioni di Liana Berti tra materiali di recupero, musica e performance

Moda, musica e spettacolo si incontrano domenica 11 ottobre in piazza Mazzini, nel cuore della Festa del Borgo Sant'Andrea, per un appuntamento dedicato alla creatività femminile. Dalle 18.30 sarà protagonista la "Sfilata Eco-Couture" curata da Liana Berti e proposta da Fabulous Agency, l'agenzia di musica ed eventi fondata da Fabiana Acquisti.

Al centro dell'evento ci saranno le creazioni di Liana Berti, artista riminese specializzata nel riciclo artistico. I suoi abiti nascono dal recupero di stoffe e materiali di scarto, trasformati in capi unici attraverso un lavoro che mette insieme moda, creatività e sostenibilità. L'eco-couture diventa così il punto d'incontro tra il recupero dei materiali e la ricerca di nuove forme espressive, con gli abiti pensati non soltanto come capi da indossare, ma anche come elementi di una vera e propria performance.

A fare da cornice alla sfilata sarà la musica, con la voce di Dalila, il violino di Lucia Solerino e il dj set di Fabiana Acquisti. Un intreccio di linguaggi diversi che coinvolgerà canto, musica, dj set, danza, performance e moda. "Fabulous Agency nasce con l'idea di valorizzare quell'immenso bagaglio dell'animo femminile attraverso l'arte e la musica", spiega Fabiana Acquisti. "Il nostro obiettivo è creare eventi costruiti partendo da un immaginario artistico capace di unire sensibilità, forza, eleganza e creatività". L'appuntamento di piazza Mazzini si inserisce nel programma della Festa del Borgo Sant'Andrea, che anche quest'anno porta nel borgo riminese concerti, spettacoli, danza, esposizioni e iniziative culturali. Domenica sera, dunque, sarà la moda sostenibile a conquistare il palco, con le creazioni di Liana Berti al centro di una serata costruita sull'incontro tra materiali di recupero, musica e performance.