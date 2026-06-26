Rimini, modifiche alla viabilità in via Leoni: operazioni di smontaggio di una gru

Prevista la chiusura totale al traffico nel tratto compreso tra le vie Grotta Rossa e Covignano

Via Leoni di Rimini sarà chiusa al traffico veicolare lunedì e martedì (29-30 giugno), nel tratto compreso tra Via Covignano e Via Grotta Rossa, per consentire la sosta del veicolo destinato alla rimozione e alle operazioni di smontaggio della gru di un cantiere privato attivo nella zona. La disposizione della chiusura totale al transito è fissata nelle due fasce orarie di effettivo svolgimento dei lavori, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20, quando i mezzi occuperanno la carreggiata, per consentire tutte le condizioni di sicurezza ai lavoratori e per chi transita nella via. Il provvedimento nasce dalla necessità di garantire l'incolumità pubblica durante le manovre del veicolo operativo, che richiedono spazio libero da traffico. Restano comunque autorizzati al passaggio i residenti, i veicoli diretti ai passi carrai presenti lungo il tratto interessato e i mezzi di polizia e soccorso.