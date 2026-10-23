Rimini Mundi 2026, premiati i sei nuovi ambasciatori della Riviera

La cerimonia il 3 novembre al Teatro Galli, con il sindaco Jamil Sadegholvaad e il presidente di IEG Maurizio Ermeti. Ospite della serata il divulgatore scientifico Mario Tozzi

Sei nuovi ambasciatori dell’offerta congressuale della Riviera di Rimini riceveranno il Premio Rimini Mundi 2026 il 3 novembre dalle 18.30 al Teatro Galli. A consegnare i premi il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il presidente di Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti.

L’evento, alla quarta edizione, è aperto alla città e anche quest’anno l’ingresso sarà libero, previo ritiro dei biglietti alla biglietteria del Teatro Galli nelle giornate di martedì 27 ottobre (dalle 10.00 alle 14.00) e giovedì 29 ottobre (dalle 15.00 alle 19.00), disponibili fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La serata sarà arricchita da un intervento di Mario Tozzi, Primo ricercatore CNR e divulgatore scientifico, con un intervento dal titolo ‘Il professore va a congresso, la penisola dei turismi’.

Salirà quindi a 68 componenti il ‘corpo diplomatico’ che dal 2008, insieme agli operatori pubblici e privati e al management di Italian Exhibition Group, opera in tutto il mondo per candidare la città ad appuntamenti prestigiosi e capaci di produrre un prezioso indotto per l’industria dell’accoglienza e di accreditare la destinazione Rimini nel mondo dei congressi ad alta specializzazione. Il Premio Rimini Mundi riconosce proprio questa coesione, la stimola e la valorizza.