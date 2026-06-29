Rimini, uomo in monopattino investito da un furgone sulla Statale 16: è ricoverato in gravi condizioni

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di lunedì 29 giugno nei pressi del cavalcavia della Marecchiese. Sul posto ambulanza, automedica e Polizia Stradale

Grave incidente stradale nella tarda serata di lunedì 29 giugno a Rimini. Intorno alle 22:30, lungo la Statale 16, all'altezza del cavalcavia della Marecchiese, nei pressi del punto vendita Obi, un uomo che viaggiava a bordo di un monopattino è stato investito da un furgone Fiat. Secondo una prima ricostruzione, il monopattino stava procedendo nella stessa direzione del furgone, in direzione Ravenna, quando è avvenuto l'impatto. Il conducente del mezzo, un uomo di circa 50 anni, ha riferito di aver avvertito un forte colpo sullo specchietto retrovisore lato passeggero. Fermatosi immediatamente, è sceso dal veicolo trovando il conducente del monopattino a terra. L'autista ha allertato tempestivamente i soccorsi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e l'automedica del 118. Dopo le prime cure prestate dai sanitari, il ferito, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. Per i rilievi e la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Riccione, che hanno effettuato gli accertamenti necessari.

Al momento non sono note le generalità dell'uomo che si trovava a bordo del monopattino.