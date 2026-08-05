Rimini, muore mesi dopo l'aggressione per due euro di elemosina: l'anziano non si era mai ripreso

Picchiato e accoltellato per due euro: l'aggressione a Rimini risaliva ad agosto 2025

È morto il 16 gennaio scorso Sanzio Montori, 88 anni, l’uomo rimasto gravemente ferito nell’aggressione avvenuta il 9 agosto 2025 nel centro di Rimini. L’anziano era stato assalito da un 29enne dopo aver rifiutato di dargli due euro di elemosina. L'aggressore lo avrebbe seguito e colpito alle spalle con calci, pugni e diversi fendenti sferrati con una forbice, provocandogli lesioni gravissime.

Dopo il pestaggio era iniziato un lungo calvario tra ricoveri ospedalieri e strutture sanitarie. Nonostante le cure, Montori non si è più ripreso ed è deceduto dopo mesi di sofferenza.

Per il 29enne, attualmente ricoverato in una struttura detentiva di cura, il prossimo 23 settembre è in programma l’udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale di Rimini. La figlia della vittima, Rita, ha deciso di costituirsi parte civile chiedendo un risarcimento di almeno 150mila euro.

«Non perdono, ma non porto rancore», ha dichiarato Rita, insegnante, spiegando di augurarsi che il giovane possa intraprendere un autentico percorso di recupero.